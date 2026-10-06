وزير الثقافة إلتقى ممثل الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية

التقى وزير الثقافة غسان سلامة في مكتبه في المكتبة الوطنية - الصنائع، عضو مجلس إدارة الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية وممثل الاتحاد في لبنان جواد هاشم.



وتناول البحث في خلال اللقاء، سبل تعزيز ثقافة الملكية الفكرية في لبنان وأهمية حماية حقوق المؤلفين والمبدعين، إضافةً إلى بحث موضوع افتتاح مكتب إقليمي للاتحاد في لبنان.



وعرض هاشم نشاطات الاتحاد وبرامجه التوعوية المقبلة وسبل التعاون المشترك مع الوزارة.