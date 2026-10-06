معوض من قصر بعبدا: إصرار حزب الله على عدم تسليم سلاحه يدفع ثمنه جميع اللبنانيين

شدد النائب ميشال معوض على أن قيام الدولة يبدأ بحصر السلاح وبسط سيادتها على كامل أراضيها.



ورأى بعد لقائه رئيس الجمهورية جوزاف عون في قصر بعبدا، أن إصرار حزب الله على عدم تسليم سلاحه يدفع ثمنه جميع اللبنانيين، من الاعتداءات والدمار والتهجير في الجنوب إلى التراجع المستمر في مستوى المعيشة والخدمات.



واعتبر معوض أن التفاوض مسار لحماية اللبنانيين ووضع حد للحرب والاحتلال، لكن نجاحه يتطلّب قرارًا لبنانيًا موحّدًا وحصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة، بما يتيح استعادة الأراضي المحتلة والانتقال إلى السلام والاستقرار والازدهار.