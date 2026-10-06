معوض من قصر بعبدا: إصرار حزب الله على عدم تسليم سلاحه يدفع ثمنه جميع اللبنانيين

النائب ميشال معوض بعد لقائه رئيس الجمهورية:
- قيام الدولة يبدأ بحصر السلاح وبسط سيادتها على كامل أراضيها. وإصرار حزب الله على عدم تسليم سلاحه يدفع ثمنه جميع اللبنانيين، من الاعتداءات والدمار والتهجير في الجنوب إلى التراجع المستمر في مستوى المعيشة والخدمات.
- التفاوض مسار لحماية اللبنانيين ووضع حد للحرب والاحتلال، لكن نجاحه يتطلّب قرارًا لبنانيًا موحّدًا وحصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة، بما يتيح استعادة الأراضي المحتلة والانتقال إلى السلام والاستقرار والازدهار.
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) October 6, 2026
النائب ميشال معوض بعد لقائه رئيس الجمهورية:
- قيام الدولة يبدأ بحصر السلاح وبسط سيادتها على كامل أراضيها. وإصرار حزب الله على عدم تسليم سلاحه يدفع ثمنه جميع اللبنانيين، من الاعتداءات والدمار والتهجير في الجنوب إلى التراجع المستمر في مستوى المعيشة والخدمات.
- التفاوض مسار لحماية اللبنانيين ووضع حد للحرب والاحتلال، لكن نجاحه يتطلّب قرارًا لبنانيًا موحّدًا وحصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة، بما يتيح استعادة الأراضي المحتلة والانتقال إلى السلام والاستقرار والازدهار.