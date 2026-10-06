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لقاء بين المنسق الأممي الخاص بشؤون لبنان وعراقجي

أخبار لبنان
2026-10-06 | 06:54
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لقاء بين المنسق الأممي الخاص بشؤون لبنان وعراقجي
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لقاء بين المنسق الأممي الخاص بشؤون لبنان وعراقجي

التقى منسق الأمم المتحدة الخاص بشؤون لبنان جان أرنو اليوم، بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

وبحسب وكالة "ارنا" الإيرانية، فإن المسؤول الأممي قيّم، في هذا اللقاء، الوضع الراهن بلبنان والجهود التي بذلتها الأمم المتحدة للحفاظ على اتفاق وقف اطلاق النار وانهاء الحرب في المنطقة.

وقال ارنو: "اننا نتطلع، من خلال تنفيذ اتفاق نهاية الحرب بين ايران والولايات المتحدة وتعزيز التعاون بين الدول الاقليمية، الى ارساء السلام والأمن المستدامين في المنطقة وخصوصا لبنان".

في المقابل، جدّد عراقجي "ادانته الشديدة للهجمات اللاقانونية الأمركية على إيران وانتهاك الضوابط في مضيق هرمز، فضلا عن استمرار العدوان العسكري للكيان الصهيوني وممارساته الارهابية ضد لبنان".

واذ حمّل الكيان الأميركي "ناقض العهود" التداعيات الخطيرة الناجمة عن التصعيد، أكد وزير الخارجية الإيراني ضرورة اتخاذ موقف حازم وصريح من قبل الأمم المتحدة في سياق ادانة الخروقات الأميركية.

كما أكد عراقجي استمرار الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دعمها الشامل للشعب اللبناني ووحدة الأراضي والسيادة في هذا البلد. وطالب بإنهاء العدوان والاحتلال الإسرائيلي ضد لبنان.

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لبنان

جان أرنو

عباس عراقجي

إيران

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