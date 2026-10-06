النائبان عقيص والحواط أكدا من بعبدا دعمهما للخيار التفاوضي

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون النائبين جورج عقيص وزياد الحواط، وعرض معهما الأوضاع العامة في البلاد والتطورات الراهنة محليا وإقليميا، ولا سيما مسار المفاوضات اللبنانية-الأميركية-الإسرائيلية وموقف لبنان منها.



وأكد النائبان دعمهما للخيار التفاوضي الذي اعتمده الرئيس عون، بهدف بسط سيادة لبنان على كامل أراضيه وتطبيق قرارات الحكومة بشأن حصرية السلاح بيد الدولة.



كما تناول البحث الحاجات الإنمائية لمنطقتَي زحلة وجبيل.