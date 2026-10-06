أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
15
o
الجنوب
23
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
23
o
متن
23
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
العين بالعين
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
25
o
البقاع
15
o
الجنوب
23
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
23
o
متن
23
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
سلام ترأس اجتماعاً لمتابعة التحضيرات لانطلاق الرحلات التجارية من مطار القليعات: إعادة تشغيل المطار تدخل مرحلتها الأخيرة والرحلات التجارية تنطلق الشهر المقبل
أخبار لبنان
2026-10-06 | 07:11
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
سلام ترأس اجتماعاً لمتابعة التحضيرات لانطلاق الرحلات التجارية من مطار القليعات: إعادة تشغيل المطار تدخل مرحلتها الأخيرة والرحلات التجارية تنطلق الشهر المقبل
عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام اجتماعاً في السرايا الحكومية، لمتابعة سير العمل والتحضيرات الجارية لانطلاق الرحلات التجارية من مطار الرئيس رينيه معوّض – القليعات، حضره وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، ورئيس الهيئة الناظمة للطيران المدني الكابتن محمد عزيز، ومستشار وزير الأشغال العامة والنقل المحامي هادي موسى، ورئيس جهاز أمن المطار العميد الركن فادي كفوري، ورئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمؤسسة مطار بيروت الدولي المهندس محمد شاتيلا، ومحمد الحاج شحادة، والمدير العام للطرق والمباني المهندس بيار معلوف، وعضو الهيئة الناظمة للطيران المدني الدكتور ربيع الخطيب، ورئيس مجلس إدارة شركة Sky Lounge Services زياد المنلا، والمهندس كمال نصر الدين.
وأكد الرئيس سلام أن "إعادة تشغيل مطار القليعات لم تعد مشروعاً قيد التحضير، بل مسار دخل المرحلة الأخيرة من التنفيذ، والمطلوب اليوم استكمال الخطوات المتبقية بالسرعة اللازمة، ومن دون أي تهاون في المعايير الفنية والأمنية، وصولاً إلى انطلاق الرحلات التجارية منه في الشهر المقبل. فهذا المشروع يشكّل خطوة عملية في اتجاه الإنماء المتوازن، وتنشيط الحركة الاقتصادية في عكّار والشمال، وتعزيز البنية التحتية للنقل في لبنان".
أخبار لبنان
اجتماعاً
لمتابعة
التحضيرات
لانطلاق
الرحلات
التجارية
القليعات:
إعادة
تشغيل
المطار
مرحلتها
الأخيرة
والرحلات
التجارية
تنطلق
الشهر
المقبل
التالي
ملاحقة أفراد شبكة لتهريب المخدّرات تُدار من الخارج وتوقيف 29 مروّجًا تضبط كميات كبيرة من المخدّرات...
وزير الداخلية زار الرئيس عون: أكّدنا أهمية تعزيز حضور الدولة في الجنوب
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-07-23
انطلاق أولى مراحل التوظيف في مطار الرئيس رينيه معوض - القليعات
أخبار لبنان
2026-07-23
انطلاق أولى مراحل التوظيف في مطار الرئيس رينيه معوض - القليعات
0
أخبار لبنان
2026-10-02
رسامني عقد اجتماعاً لمتابعة ملف مطار القليعات
أخبار لبنان
2026-10-02
رسامني عقد اجتماعاً لمتابعة ملف مطار القليعات
0
أخبار لبنان
2026-08-26
تحضيرًا لإطلاق الرحلات من مطار القليعات... وصول أول طائرة تابعة للشركة المشغلة إلى مطار بيروت
أخبار لبنان
2026-08-26
تحضيرًا لإطلاق الرحلات من مطار القليعات... وصول أول طائرة تابعة للشركة المشغلة إلى مطار بيروت
0
أخبار لبنان
2026-09-17
سلام ترأس اجتماعاً خُصّص لمتابعة المشاريع ذات الأولوية في الجنوب
أخبار لبنان
2026-09-17
سلام ترأس اجتماعاً خُصّص لمتابعة المشاريع ذات الأولوية في الجنوب
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
11:55
اللجان المشتركة بحثت في اقتراح قانون التغطية الصحية الشامل الإلزامي
أخبار لبنان
11:55
اللجان المشتركة بحثت في اقتراح قانون التغطية الصحية الشامل الإلزامي
0
أخبار لبنان
11:46
بحث في إيجاد حلول عاجلة لأزمة النفايات في طرابلس
أخبار لبنان
11:46
بحث في إيجاد حلول عاجلة لأزمة النفايات في طرابلس
0
أخبار لبنان
11:25
عون: انضمام مرفأي بيروت وطرابلس إلى "نادي موانئ الممر الاقتصادي" إنجاز مؤسسي مهم للبنان
أخبار لبنان
11:25
عون: انضمام مرفأي بيروت وطرابلس إلى "نادي موانئ الممر الاقتصادي" إنجاز مؤسسي مهم للبنان
0
أخبار لبنان
10:59
قاسم: لا يمكن إلا أن نكون مقاومة طالما أن العدوان موجود وحاضرون للتعاون في الداخل وفق الأطر الدستورية
أخبار لبنان
10:59
قاسم: لا يمكن إلا أن نكون مقاومة طالما أن العدوان موجود وحاضرون للتعاون في الداخل وفق الأطر الدستورية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2026-07-08
تمارين تدريبية في سهل الكنيسة - كفرقوق وتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة القليلة ومنطقة الشواكير وحقل رماية الدامور
أمن وقضاء
2026-07-08
تمارين تدريبية في سهل الكنيسة - كفرقوق وتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة القليلة ومنطقة الشواكير وحقل رماية الدامور
0
آخر الأخبار
2026-03-07
لاريجاني: عدد من الجنود الأميركيين وقعوا في الأسر
آخر الأخبار
2026-03-07
لاريجاني: عدد من الجنود الأميركيين وقعوا في الأسر
0
أخبار دولية
2026-08-27
الرئيس الكولومبي يُعلن تسليم اثنين من قادة المجموعات المسلحة إلى واشنطن
أخبار دولية
2026-08-27
الرئيس الكولومبي يُعلن تسليم اثنين من قادة المجموعات المسلحة إلى واشنطن
0
خبر عاجل
2026-07-15
ترامب: الشرع سيكون أكثر دقة من إسرائيل في التعامل مع حزب الله
خبر عاجل
2026-07-15
ترامب: الشرع سيكون أكثر دقة من إسرائيل في التعامل مع حزب الله
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:11
حسين الحاج حسن: مشروع إنهاء المقاومة و"حزب الله" لم يحقق أهدافه
أخبار لبنان
08:11
حسين الحاج حسن: مشروع إنهاء المقاومة و"حزب الله" لم يحقق أهدافه
0
أخبار لبنان
07:08
وزير الداخلية زار الرئيس عون: أكّدنا أهمية تعزيز حضور الدولة في الجنوب
أخبار لبنان
07:08
وزير الداخلية زار الرئيس عون: أكّدنا أهمية تعزيز حضور الدولة في الجنوب
0
أخبار لبنان
06:05
الصدي يعلن اعتكافه عن حضور جلسات مجلس الوزراء
أخبار لبنان
06:05
الصدي يعلن اعتكافه عن حضور جلسات مجلس الوزراء
0
أخبار لبنان
04:48
معوض من قصر بعبدا: إصرار حزب الله على عدم تسليم سلاحه يدفع ثمنه جميع اللبنانيين
أخبار لبنان
04:48
معوض من قصر بعبدا: إصرار حزب الله على عدم تسليم سلاحه يدفع ثمنه جميع اللبنانيين
0
أخبار لبنان
03:52
خلف مع وفد نيابي من قصر بعبدا: صعوبات جوهرية في تنفيذ القرار 2790 وضرورة الحفاظ على المظلة الأمنية الدولية في الجنوب
أخبار لبنان
03:52
خلف مع وفد نيابي من قصر بعبدا: صعوبات جوهرية في تنفيذ القرار 2790 وضرورة الحفاظ على المظلة الأمنية الدولية في الجنوب
0
أخبار دولية
23:58
الحوثيون يعلنون استهداف مطار الرياض ومنشأة لأرامكو في غرب المملكة
أخبار دولية
23:58
الحوثيون يعلنون استهداف مطار الرياض ومنشأة لأرامكو في غرب المملكة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
نجّار ركوة Q2 ابتكار لبناني يحصد ثلاثة تكريمات عالمية
تقارير نشرة الاخبار
13:35
نجّار ركوة Q2 ابتكار لبناني يحصد ثلاثة تكريمات عالمية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
بدر القحطاني للـLBCI عن عملية "فجر اليمن": المعركة ستكون مصيرية وستشهد نهاية الحوثيين
تقارير نشرة الاخبار
13:33
بدر القحطاني للـLBCI عن عملية "فجر اليمن": المعركة ستكون مصيرية وستشهد نهاية الحوثيين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
"فجر اليمن"... كيف تسير المعركة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:30
"فجر اليمن"... كيف تسير المعركة؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:09
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:09
جدول جديد لأسعار المحروقات...
2
أخبار دولية
00:14
البنتاغون: ترامب يوافق على إعدام مطلق النار في قاعدة عسكرية أميركية عام 2009 رميا بالرصاص
أخبار دولية
00:14
البنتاغون: ترامب يوافق على إعدام مطلق النار في قاعدة عسكرية أميركية عام 2009 رميا بالرصاص
3
تقارير نشرة الاخبار
13:30
سائق باص يعتدي على سائق باص آخر في الحمرا لهذا السبب…
تقارير نشرة الاخبار
13:30
سائق باص يعتدي على سائق باص آخر في الحمرا لهذا السبب…
4
اقتصاد
01:32
مصرف لبنان يعيّن نسيب غبريل كبير الاقتصاديين لديه
اقتصاد
01:32
مصرف لبنان يعيّن نسيب غبريل كبير الاقتصاديين لديه
5
حال الطقس
02:42
طقس رطب واحتمال خفيف لبعض الأمطار
حال الطقس
02:42
طقس رطب واحتمال خفيف لبعض الأمطار
6
آخر الأخبار
16:37
الحوثيون يعلنون استهداف مطار الرياض ومنشأة لأرامكو في غرب المملكة
آخر الأخبار
16:37
الحوثيون يعلنون استهداف مطار الرياض ومنشأة لأرامكو في غرب المملكة
7
اسرار
23:43
أسرار الصحف 6-10-2026
اسرار
23:43
أسرار الصحف 6-10-2026
8
أخبار لبنان
03:56
إدّعاء جزائي في حقّ مزوّرة مستندات تعود للضمان الاجتماعي
أخبار لبنان
03:56
إدّعاء جزائي في حقّ مزوّرة مستندات تعود للضمان الاجتماعي
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More