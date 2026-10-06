سلام ترأس اجتماعاً لمتابعة التحضيرات لانطلاق الرحلات التجارية من مطار القليعات: إعادة تشغيل المطار تدخل مرحلتها الأخيرة والرحلات التجارية تنطلق الشهر المقبل

عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام اجتماعاً في السرايا الحكومية، لمتابعة سير العمل والتحضيرات الجارية لانطلاق الرحلات التجارية من مطار الرئيس رينيه معوّض – القليعات، حضره وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، ورئيس الهيئة الناظمة للطيران المدني الكابتن محمد عزيز، ومستشار وزير الأشغال العامة والنقل المحامي هادي موسى، ورئيس جهاز أمن المطار العميد الركن فادي كفوري، ورئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمؤسسة مطار بيروت الدولي المهندس محمد شاتيلا، ومحمد الحاج شحادة، والمدير العام للطرق والمباني المهندس بيار معلوف، وعضو الهيئة الناظمة للطيران المدني الدكتور ربيع الخطيب، ورئيس مجلس إدارة شركة Sky Lounge Services زياد المنلا، والمهندس كمال نصر الدين.



وأكد الرئيس سلام أن "إعادة تشغيل مطار القليعات لم تعد مشروعاً قيد التحضير، بل مسار دخل المرحلة الأخيرة من التنفيذ، والمطلوب اليوم استكمال الخطوات المتبقية بالسرعة اللازمة، ومن دون أي تهاون في المعايير الفنية والأمنية، وصولاً إلى انطلاق الرحلات التجارية منه في الشهر المقبل. فهذا المشروع يشكّل خطوة عملية في اتجاه الإنماء المتوازن، وتنشيط الحركة الاقتصادية في عكّار والشمال، وتعزيز البنية التحتية للنقل في لبنان".

