وزير الداخلية زار الرئيس عون: أكّدنا أهمية تعزيز حضور الدولة في الجنوب

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا، وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار الذي قال بعد اللقاء: "بحثنا الوضع في الجنوب واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية، وأكّدنا أهمية تعزيز حضور الدولة فيه، الذي بدأ مع زيارة رئيس الجمهورية واستكمله رئيس الحكومة برفقة عدد من الوزراء".



وأضاف: "كما تناولنا الوضع الأمني العام، ونحن نتابع مختلف الملفات، وسنواصل تعزيز الإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية والبلديات لتوفير الأمن والأمان للمواطنين".