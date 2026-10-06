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وزير الداخلية زار الرئيس عون: أكّدنا أهمية تعزيز حضور الدولة في الجنوب
أخبار لبنان
2026-10-06 | 07:08
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وزير الداخلية زار الرئيس عون: أكّدنا أهمية تعزيز حضور الدولة في الجنوب
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وزير الداخلية زار الرئيس عون: أكّدنا أهمية تعزيز حضور الدولة في الجنوب
استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا، وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار الذي قال بعد اللقاء: "بحثنا الوضع في الجنوب واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية، وأكّدنا أهمية تعزيز حضور الدولة فيه، الذي بدأ مع زيارة رئيس الجمهورية واستكمله رئيس الحكومة برفقة عدد من الوزراء".
وأضاف: "كما تناولنا الوضع الأمني العام، ونحن نتابع مختلف الملفات، وسنواصل تعزيز الإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية والبلديات لتوفير الأمن والأمان للمواطنين".
أخبار لبنان
جوزاف عون
أحمد الحجار
الجنوب
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