حسين الحاج حسن: مشروع إنهاء المقاومة و"حزب الله" لم يحقق أهدافه

أكد النائب حسين الحاج حسن أن المشروع الذي تقوده الولايات المتحدة وإسرائيل وبعض الدول الغربية والعربية والإسلامية بهدف إنهاء المقاومة وحزب الله لم يحقق أهدافه.



وقال: "نحن جزءٌ من محور المقاومة في المنطقة، ولنا الشرف أن نكون هذا المحور المعني بسيادة المنطقة وفلسطين".