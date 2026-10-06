فريد البستاني ينعى جاك غفري: أحبّ الدامور وبادلته الحبّ

نعى رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط النيابية النائب فريد البستاني مختار الدامور المهندس جاك حليم غفري، مستذكراً علاقته الوطيدة بالراحل ودوره في خدمة بلدته وأهلها.وكتب البستاني عبر حسابه على منصة "إكس": "بمزيد من الحزن والأسى، أنعي فقيد الدامور الغالي المهندس جاك غفري. برحيله، لا تخسر عائلة الغفري أحد أبنائها فحسب، بل تخسر بلدة الدامور رجلاً كبيراً أحبها بصدق، وحمل همومها في قلبه".وأشار إلى أن غفري كان من أبناء الدامور الذين أحبوا بلدتهم وخدموها، لافتاً إلى أن عائلة الغفري لطالما كانت متجذّرة في البلدة، وفي محبتها وخدمة أهلها.وأضاف البستاني: "أما أنا، فقد خسرت برحيله صديقاً عزيزاً وأخاً، رافقني بمحبته وصداقته ووفائه، وستبقى ذكراه حاضرة في القلب".وختم بالقول: "الدامور اليوم حزينة، وأنا شخصياً فقدت أخاً وصديقاً لن يتكرر".