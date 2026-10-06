بلدية بيروت تنظّم أوقات رمي النفايات وتحميل البضائع وتحدد شوارع نموذجية في منطقة الحمرا

صدر عن محافظ بيروت القاضي مروان عبود بلاغاً حمل الرقم 10299، يتعلق بتنظيم أوقات رمي النفايات وعمليات تحميل وتنزيل البضائع، وذلك حرصاً على السلامة والنظافة العامة، وتحسين سير العمل البلدي، والمحافظة على المظهر الحضاري للعاصمة بيروت، وتسهيل حركة المرور والحد من الازدحام داخل شوارع المدينة، وجاء فيه الاتي:



"إلحاقاً بالبلاغات السابقة، وحرصاً على السلامة والنظافة العامة، وتحسين سير العمل البلدي، والمحافظة على المظهر الحضاري للعاصمة بيروت، وتسهيل حركة المرور والحد من الازدحام داخل شوارع المدينة، تطلب بلدية بيروت من جميع المؤسسات التجارية والسياحية والتربوية والخدماتية، ولا سيما المطاعم والمقاهي والملاهي الليلية والفنادق والمستشفيات والجامعات والمدارس والمراكز التجارية الكبرى والمجمعات السكنية الكبرى، التقيد بما يلي:



أولاً: الالتزام برمي النفايات في المستوعبات المخصصة لها حصراً بين الساعة الثامنة مساءً (20:00) والساعة الثانية ليلاً (02:00).



ثانياً: حصر أوقات تفريغ البضائع والتحميل والتنزيل للمؤسسات المذكورة أعلاه بين الساعة السابعة مساءً (19:00) والساعة السابعة صباحاً (07:00)، وبين الساعة العاشرة صباحاً (10:00) والساعة الواحدة ظهراً (13:00).



ثالثاً: يمنع منعاً باتاً رمي النفايات خارج الأوقات المحددة أعلاه، أو وضعها على الأرصفة والطرقات أو بجانب المستوعبات، كما يمنع إجراء عمليات تفريغ البضائع خارج التوقيت المحدد، تحت طائلة المسؤولية القانونية وتنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.



رابعاً: يكلف فوج حرس مدينة بيروت ومصلحة النظافة العامة وسائر الأجهزة المختصة في بلدية بيروت متابعة تنفيذ أحكام هذا البلاغ واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.



خامساً: تعتمد شوارع سبيرز – كليمنصو – عبد العزيز في منطقة الحمرا كشوارع نموذجية لتطبيق هذه المعايير بصورة صارمة، على أن يصار إلى تقييم النتائج تمهيداً لتعميم التجربة على سائر مناطق العاصمة.



إن بلدية بيروت تأمل من جميع المواطنين وأصحاب المؤسسات التعاون والالتزام بمضمون هذا البلاغ، حفاظاً على النظافة العامة والصحة والسلامة العامة، وصوناً للمظهر الحضاري لمدينة بيروت.