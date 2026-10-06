عون: انضمام مرفأي بيروت وطرابلس إلى "نادي موانئ الممر الاقتصادي" إنجاز مؤسسي مهم للبنان

اعتبر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أن انضمام مرفأي بيروت وطرابلس إلى "نادي موانئ الممر الاقتصادي (IMEC)" وتوقيع اتفاقية في هذا الصدد في العاصمة الهندية نيودلهي، يمثل إنجازاً مؤسسياً مهماً للبنان، ونافذة حقيقية لتعزيز شراكاتنا وتطوير قطاعنا اللوجستي والتجاري وفق أحدث المعايير العالمية.



واضاف: "كل خطوة تضع مؤسساتنا على مسار التكامل والعمل الفاعل تشكل مكسباً للبنان واقتصاده. ونحن مستمرون في بناء جسور التعاون وتفعيل دورنا بجهود أبنائنا ومؤسساتنا.



وختم الرئيس عون: "ما تم الاتفاق عليه في نيودلهي خطوة عملية جديدة تكرس حضور لبنان على خريطة التعاون الإقليمي والدولي".