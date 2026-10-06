بحث في إيجاد حلول عاجلة لأزمة النفايات في طرابلس

عقد اجتماع موسع في مكتب محافظ الشمال بالإنابة إيمان الرافعي في سرايا طرابلس، خصص للبحث في سبل إيجاد حلول عاجلة لأزمة النفايات في طرابلس وقضائها، بالتوازي مع العمل على بلورة حلول مستدامة من شأنها إنهاء هذا الملف المزمن بصورة نهائية.

وأشار بيان للمجتمعين الى أنهم "شددوا على ضرورة الإسراع في تأمين موقع ملائم يعتمد مطمرا موقتا للنفايات لفترة تتراوح بين ستة أشهر وسنة، بما يتيح احتواء الأزمة في المرحلة الانتقالية، ريثما يعاد تشغيل معمل الفرز التابع لاتحاد بلديات الفيحاء، وبانتظار التوصل إلى حل مستدام ومتكامل لمعالجة النفايات في قضاء طرابلس. وطرحت جملة من الخيارات والحلول العملية، على أن تستكمل متابعتها مع الوزارات والجهات الرسمية المعنية والسلطات المحلية، بهدف وضعها موضع التنفيذ وترجمتها إلى خطوات ملموسة على الأرض".

وشدد المجتمعون على "أهمية تكثيف التنسيق والمتابعة، كل ضمن نطاق مسؤولياته، ولا سيما من جانب البلديات المعنية، وعقد اجتماعات دورية ومتخصصة للإسراع في الخروج من الأزمة التي تلقي بثقلها على مختلف بلديات قضاء طرابلس".