كايا كالاس تزور لبنان

تزور الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس لبنان يومي 7 تشرين الأول الحالي و8 منه.وستلتقي اليوم الأربعاء وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد.ويوم غد الخميس، ستعقد اجتماعات ثنائية مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام، ووزير الخارجية يوسف رجّي.وسيعقب الاجتماع مع وزير الخارجية مؤتمر صحافي مشترك في الساعة 12:45 بتوقيت بيروت.وخلال الزيارة، ستشارك الممثلة العليا في مراسم تسليم معدات مقدمة في إطار آلية السلام الأوروبية، وسترافق وزير النقل فايز رسامني في زيارة إلى مرفأ بيروت.