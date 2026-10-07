سليم الصايغ زار الرئيس عون: أشدنا بالجهود التي تبذلها الدولة اللبنانية لحفظ الأمن وتعزيز الثقة

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون النائب سليم الصايغ، الذي قال بعد اللقاء: " عرضنا هموم الناس وأوجاعهم وصرختهم التي يسمعها رئيس الجمهورية، وسنلتقيه، كنواب كسروان، لبحث مشكلة النفايات، إضافة إلى قضايا المزارعين".



وأضاف: "جئنا لنثمّن موقف رئيس الجمهورية في ملف التفاح وتصديره، وحرصه على منع الاحتكار والاستغلال. وأشدنا بالجهود التي تبذلها الدولة اللبنانية، ولا سيّما المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية، لحفظ الأمن وتعزيز الثقة ونشر الطمأنينة بين المواطنين".