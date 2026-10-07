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وزير الطاقة أطلع عون على الأسباب التي دفعته إلى إعلان اعتكافه عن حضور جلسات مجلس الوزراء: مستمرّ في تحمّل مسؤولياتي الوزارية

أطلع وزير الطاقة والمياه جو صدي رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على الأسباب التي دفعته إلى إعلان اعتكافه عن حضور جلسات مجلس الوزراء.



وأكد خلال لقائه عون في قصر بعبدا، استمراره في تحمّل مسؤولياته الوزارية، متمنّياً معالجة تلك الأسباب.