الرئيس عون يتسلّم رسالة من نظيره الإماراتي... وهذا ما تضمّنته

تسلّم رئيس الجمهورية جوزاف عون رسالة من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، نقلها إليه سفير دولة الإمارات لدى لبنان فهد سالم الكعبي، وتضمّنت دعوة لحضور حفل افتتاح "أسبوع أبوظبي للاستدامة" وتكريم الفائزين بـ"جائزة زايد للاستدامة"، والمشاركة في "قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة" وإلقاء كلمة خلالها، وذلك يومَي ١٢ و١٣ كانون الثاني ٢٠٢٧.