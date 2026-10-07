الرئيس عون يتسلّم رسالة من نظيره الإماراتي... وهذا ما تضمّنته

الرئيس جوزاف عون تسلّم رسالة من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، نقلها إليه سفير دولة الإمارات في لبنان فهد سالم الكعبي، وتضمّنت دعوة لحضور حفل افتتاح «أسبوع أبوظبي للاستدامة» وتكريم الفائزين بـ«جائزة زايد للاستدامة»، والمشاركة في «قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة» وإلقاء كلمة خلالها، وذلك يومَي ١٢ و١٣ كانون الثاني ٢٠٢٧
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) October 7, 2026
الرئيس جوزاف عون تسلّم رسالة من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، نقلها إليه سفير دولة الإمارات في لبنان فهد سالم الكعبي، وتضمّنت دعوة لحضور حفل افتتاح «أسبوع أبوظبي للاستدامة» وتكريم الفائزين بـ«جائزة زايد للاستدامة»، والمشاركة في «قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة» وإلقاء كلمة خلالها، وذلك يومَي ١٢ و١٣ كانون الثاني ٢٠٢٧