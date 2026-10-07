الرئيس عون استقبل المديرة العامة لشركة SACEM FRANCE بحضور أسامة الرحباني

استقبل رئيس الجمهورية جوزاف عون المديرة العامة لشركة المؤلفين والملحنين وناشري الموسيقى SACEM – FRANCE السيدة Cecile Rap-veber، مع وفد ضم: مديرة قسم العلاقات الدولية Caroline Champarnaud، ومدير العلاقات المؤسسية Blaise Mistler، ورئيس قسم تطوير العلاقات الدولية Akotcahye Okio، والمسؤول عن الدليل لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا Driss Touw، وممثلة الشركة في لبنان المحامية جانيت عازار، وذلك في حضور رئيس مجلس المؤلفين والملحنين في لبنان أسامة الرحباني.

واطلعت Rap-veber رئيس الجمهورية على الدور الذي تلعبه الشركة منذ 83 سنة في حماية حقوق المؤلفين والملحنين وناشري الموسيقى من 174 جنسية من دول العالم، بينها لبنان، مشيرة الى استمرارها في هذا العمل، آخذة في الاعتبار واقع حق المؤلف في لبنان والجهود المبذولة لحمايته، خصوصا في هذه الظروف التي يمر بها وطن الأرز.

وشددت على أهمية التعاون مع الوزارات المعنية في لبنان، أي الاعلام والثقافة والاقتصاد، بهدف الحصول على نتائج افضل، استنادا الى ما يمثله لبنان من قيم حضارية وثقافية وفنية.

وأكدت Rap-veber ان شركة SACEM – FRANCE ليست شركة تبغي الربح، بل تعمل لتأمين الحقوق المالية للملحنين وناشري الموسيقى والمؤلفين وتوزيعها بعدالة على جميع الأعضاء.