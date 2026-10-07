قائد الجيش بالنيابة يتفقّد سير الاختبارات النفسية والرياضية للتطوّع بصفة تلميذ ضابط في الكلية الحربية

تفقّد قائد الجيش بالنيابة اللواء الركن حسان عوده في الكلية الحربية – الفياضية سير الاختبارات النفسية والرياضية للتطوّع بصفة تلميذ ضابط.كما التقى أعضاء اللجنة الفاحصة العامة واطّلع على عملها، بخاصة لجهة الأسس المعتمدة في إجراء الاختبارات وصولًا إلى إصدار النتائج وفق معايير الشفافية والدقة والتجرّد، مشيدًا بجهودها في تنظيم الاختبارات، ومؤكدًا أنّ الكفاءة هي المعيار الأول للنجاح.