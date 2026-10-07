لجنة التربية النيابية ناقشت خطة الوزارة للعام الدراسي الجديد واطلعت على الإجراءات والتدابير المتخذة لضمان حسن انطلاقته

عقدت لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة، جلسة قبل ظهر اليوم ، برئاسة رئيسها حسن مراد ومقرر اللجنة النائب إدكار طرابلسي، في حضور وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، والنواب الأعضاء: إيهاب حمادة، أسامة سعد، علي خريس، أشرف بيضون، سليم الصايغ، بلال حشيمي، نزيه متى، عدنان طرابلسي، سيزار أبي خليل، بولا يعقوبيان، بلال عبد الله، فراس حمدان وجهاد الصمد.



كما حضر الجلسة: المدير العام للتربية بالإنابة عماد الأشقر،مدير التعليم الابتدائي جورج داوود، مستشارة وزيرة التربية الدكتورة جورجيا الهاشم ومستشار وزيرة التربية فهمي كرامي.



وناقشت اللجنة خطة وزارة التربية والتعليم العالي للعام الدراسي الجديد 2026-2027، واطلعت على الإجراءات والتدابير المتخذة لضمان حسن انطلاقته.



خلال الجلسة، عرضت الوزارة خطتها وأبرز الإجراءات والتحضيرات المعتمدة، فيما ناقش أعضاء اللجنة النواب ،الوزارة في مختلف الملفات التربوية، مؤكدين "أهمية الجهوزية الإدارية والأكاديمية لانطلاقة العام الدراسي بصورة منتظمة وسليمة".