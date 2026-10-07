الوزير مرقص بحث مع وفد (SACEM ) في تعزيز حماية حقوق المؤلف والملكية الفكرية في لبنان

استقبل وزير الإعلام بول مرقص بعد ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة ،المديرة العامة والرئيسة التنفيذية لـ""ساسيم"(SACEM) سيسيل راب - فيبرومدير العلاقات المؤسساتية بليز ميستلر ومديرة العلاقات الدولية كارولين شامبارنو ومديرالتنمية الدولية أكوتشايي أوكيو ومسؤول الريبرتوار الشرقي إدريس تو، في حضور رئيس مجلس المؤلفين والملحنين في لبنان الموسيقار أسامة الرحباني والمحامية جانيت عازار.



واطلع الوزير مرقص على الاجراءات التي تتخذها الشركة لتعزيز حماية حقوق المؤلف في لبنان، وذلك في إطار صون الحقوق الملكية الفكرية، اضافة إلى تعزيز التعاون مع الوزارات اللبنانية المختصة والمؤلفين والملحنين وناشري الموسيقى في لبنان



كما تسلم الوزير مرقص من السيدة سيسيل والوفد المرافق درعا تمثل نوتة موسيقية بالمناسبة.