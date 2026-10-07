وزير الداخلية عرض وعدوان ملفات تشريعية وإدارية

استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، مساء اليوم، رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان. وخلال اللقاء، تم البحث في آخر المستجدات في البلاد، إلى جانب عدد من الملفات التشريعية والإدارية المشتركة المرتبطة بعمل الوزارة واللجنة، وشؤون إنمائية وخدماتية.