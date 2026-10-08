أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
فيديو كليبات
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وفد نيابي لبناني في وارسو: دعوة بولندا إلى دعم الجيش اللبناني وتعزيز التعاون الاقتصادي

أخبار لبنان
2026-10-08 | 04:27
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وفد نيابي لبناني في وارسو: دعوة بولندا إلى دعم الجيش اللبناني وتعزيز التعاون الاقتصادي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
وفد نيابي لبناني في وارسو: دعوة بولندا إلى دعم الجيش اللبناني وتعزيز التعاون الاقتصادي

بدأ الوفد النيابي اللبناني، الذي يضم رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب النائب فادي علامة، والنائبين سيمون أبي رميا ومارك ضو، وبرفقة سفير لبنان جورج فاضل، زيارته  العاصمة البولندية وارسو، بدعوة رسمية من مجلس النواب البولندي، في إطار تعزيز العلاقات البرلمانية الثنائية وفتح آفاق جديدة للتعاون بين لبنان وبولندا.

واستهل الوفد يومه الأول بلقاء مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب البولندي، باول كوال، حيث جرى بحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمها الوضع في لبنان والجنوب اللبناني، والعلاقات اللبنانية-البولندية، وسبل تعزيز التعاون بين المؤسستين التشريعيتين.

وشكر الوفد اللبناني الجانب البولندي على مساهمته المستمرة في قوات حفظ السلام الدولية "اليونيفيل" العاملة في جنوب لبنان، مقدّرًا الدور الذي تؤديه بولندا في "دعم الاستقرار والسلام في لبنان".

كما عرض الوفد على رئيس لجنة الشؤون الخارجية البولندية العريضة النيابية التي وقّعها أكثر من 86 نائبًا لبنانيًا، والتي تطالب بالتمديد لقوات اليونيفيل في جنوب لبنان، مؤكدًا "أهمية استمرار هذه المهمة الدولية في هذه المرحلة الدقيقة".

وتناول البحث كذلك إمكانية مساهمة بولندا في دعم الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية اللبنانية، من خلال المسار الذي أطلقته فرنسا بالتنسيق مع عدد من الدول المعنية، بهدف تعزيز قدرات الجيش اللبناني وتمكينه من القيام بدوره في حماية الحدود وصون السيادة اللبنانية.

وطلب الوفد من البرلمان البولندي أن يكون إلى جانب لبنان في هذه المرحلة، ولا سيما في دعم سيادته واحترام حدوده، والمساهمة الفعلية في تعزيز قدرات الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية، بما يساعد على تثبيت الاستقرار وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب اللبناني.

كما جرى البحث في سبل تطوير العلاقات البرلمانية بين مجلس النواب اللبناني ومجلس النواب البولندي، وتعزيز التواصل والتنسيق بين اللجان النيابية في البلدين، بما يساهم في بناء شراكة أوسع على المستوى السياسي والاقتصادي.

وفي إطار الجانب الاقتصادي من الزيارة، عقد الوفد اللبناني لقاءً مع الوكالة البولندية للاستثمار والتجارة، في حضور فريق العمل المختص بمنطقة الشرق الأوسط وعدد من المسؤولين المعنيين بالتعاون والاستثمار الدولي.

وتركز البحث خلال اللقاء على إمكانات التعاون والاستثمار بين لبنان وبولندا، ولا سيما في قطاعات البنى التحتية والمرافق العامة، مع التركيز على مرفأ بيروت ومرفأ طرابلس، ومطار القليعات الذي يُنتظر أن يفتح أبوابه قريبًا، إضافة إلى إمكانات التعاون في قطاعات الطاقة والاتصالات والتحول الرقمي والزراعة.

كما جرى بحث إمكانية قيام الشركات والاستثمارات البولندية بدور في مشاريع إعادة التأهيل والتطوير في لبنان، والاستفادة من الخبرات البولندية في عدد من القطاعات الحيوية، إلى جانب البحث في إمكانية أن يشكل لبنان منصة أو ممرًا للاستثمارات البولندية نحو الأسواق الإقليمية، بما يعزز موقع لبنان الاقتصادي ويتيح فرصًا جديدة للتعاون بين البلدين.

وتأتي هذه الزيارة في إطار مساعي الوفد النيابي اللبناني إلى توسيع شبكة العلاقات مع بولندا وتعزيز الدعم السياسي للبنان، بالتوازي مع فتح قنوات تعاون اقتصادي واستثماري جديدة، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويعزز حضور لبنان في علاقاته مع دول أوروبا الوسطى.

 

أخبار لبنان

نيابي

لبناني

وارسو:

بولندا

الجيش

اللبناني

وتعزيز

التعاون

الاقتصادي

LBCI التالي
رجي يستقبل وفداً نيابياً ويتسلم نسخة عن أوراق اعتماد سفيري مصر والعراق
اشتباك مسلّح بين عناصر الجيش ومهربين في جرد بلدة عرسال وإحباط عملية التهريب عند الحدود اللبنانية السورية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-09-02

مجلس رجال الأعمال اللبناني – اليوناني يبحث سبل تعزيز التعاون الإقتصادي والاستثماري الثنائي

LBCI
أخبار لبنان
2026-07-14

مجلس الأعمال اللبناني–الكويتي يبحث مع السفير الشرجي تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي

LBCI
اقتصاد
2026-08-26

ملتقى إقتصادي لبناني إماراتي: تأكيد على تطوير التعاون الإقتصادي وترسيخ الشراكة الإستثمارية في مختلف المجالات

LBCI
أخبار لبنان
2026-08-01

اللواء شقير بحث مع وفد المجلس الاغترابي اللبناني للأعمال في تعزيز الخدمات للبنانيين في الخارج

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:17

انطلاق أول معرض تفاعلي للابتكار في لبنان “Experia Expo”… هكذا يبدو المشهد

LBCI
أمن وقضاء
08:10

حفل تسلّم هبة مقدّمة من الاتحاد الأوروبي للجيش

LBCI
أخبار لبنان
08:07

مباحثات كايا كالاس في لبنان... ملفات سياسية وأمنية واجتماعية في الواجهة

LBCI
آخر الأخبار
07:53

مكتب سلام ينفي مواقف منسوبة إليه بشأن الجيش والمادة 95 وإنترا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2026-05-07

صدمة بعد فحص الحمض النووي… أم تكتشف أنها "خالة" أبنائها بيولوجيًا!

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-12

خامنئي يشكر "مقاتلي جبهة المقاومة" واصفاً إياهم بأنهم أفضل أصدقاء إيران

LBCI
آخر الأخبار
2026-06-28

وزير الخارجية الإيراني: يجب ألا تخرج مذكرة التفاهم عن مسارها وأول بند هو وقف الحرب في الجبهات كافة ومنها لبنان

LBCI
آخر الأخبار
2026-10-06

الوكالة الوطنية للاعلام: قصف مدفعي إستهدف اطراف بلدتي كونين - عيناثا من جهة برعشيت

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:17

انطلاق أول معرض تفاعلي للابتكار في لبنان “Experia Expo”… هكذا يبدو المشهد

LBCI
أخبار لبنان
08:07

مباحثات كايا كالاس في لبنان... ملفات سياسية وأمنية واجتماعية في الواجهة

LBCI
أخبار دولية
07:23

روبيو من أثينا: واشنطن تريد "أوروبا قوية"

LBCI
أخبار لبنان
07:10

سلام يعلن عن حلول للكهرباء وخطة للنقل العام وملاحقة المتهربين من الضرائب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:30

اجتماع اقتصادي استثنائي في السراي الحكومي لبحث الأزمة المعيشية الراهنة... إليكم التفاصيل

LBCI
أخبار دولية
02:50

بريطانيا تؤكد بقاء قنصليتها في القدس مفتوحة تحت اسم "البعثة البريطانية"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

بعد قرن… ماذا نقرأ عن لبنان "بين سطور الدستور"؟ معرض من ولادة النصّ إلى اختبار الدولة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

بعد ثلاث سنوات على السابع من أكتوبر.. إسرائيل أمام أسئلة الحرب وتداعياتها

LBCI
حال الطقس
13:53

طقس مستقر في الايام المقبلة قبل أن يتقلب من جديد الاحد...

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
07:01

مصرف لبنان يعلن إنشاء "حساب استرداد الودائع" وتخصيص الأموال المستردة حصراً لتسديد الودائع

LBCI
أمن وقضاء
04:21

اشتباك مسلّح بين عناصر الجيش ومهربين في جرد بلدة عرسال وإحباط عملية التهريب عند الحدود اللبنانية السورية

LBCI
حال الطقس
01:09

طقس مستقر مع ارتفاع محدود في دراجات الحرارة

LBCI
خبر عاجل
09:04

مصدر عسكري للـLBCI: الاشتباكات عند الحدود اللبنانية السورية حصلت بين الجيش اللبناني ومجموعة من المهربين في جرود عرسال من دون وقوع إصابات وذلك أثناء قيامهم بأعمال تهريب من سوريا إلى لبنان وقد أوقف الجيش أحد المواطنين المشاركين في التهريب

LBCI
حال الطقس
13:53

طقس مستقر في الايام المقبلة قبل أن يتقلب من جديد الاحد...

LBCI
أخبار لبنان
10:24

مصدران لرويترز: حزب الله حصل على 200 مليون دولار من إيران لمساعدة النازحين

LBCI
اسرار
23:35

أسرار الصحف 8-10-2026

LBCI
أخبار دولية
13:45

الخارجية الأميركية تنفي وصول أموال إيرانية إلى حزب الله: الأموال غير موجودة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More