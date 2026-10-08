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الصدي يوقّع اتفاقيتي شراء الطاقة لمشروعين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية
أخبار لبنان
2026-10-08 | 05:20
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الصدي يوقّع اتفاقيتي شراء الطاقة لمشروعين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية
وقّع وزير الطاقة والمياه جو الصدي، في خطوة إضافية على مسار تفعيل مشاريع الطاقة المتجددة المرخّصة في لبنان، اتفاقيتي شراء الطاقة المعدّلتين (Novated, restated, and amended PPAs) مع كلّ من شركتي .C.D.N وEONE، لاستكمال الإجراءات اللازمة للمضي قدماً في تنفيذ مشروعيهما لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية.
تندرج الاتفاقيتان ضمن التراخيص الإحدى عشرة الممنوحة لمشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في العام 2022 والتي أعاد الصدي تفعيلها فور تسلمه مهامه.
وقد أكد الصدي أن استكمال توقيع الاتفاقيات الخاصة بالمشاريع المرخّصة يشكّل خطوة عملية نحو تحويل التراخيص القائمة إلى استثمارات فعلية على الأرض، مشدداً على أن الوزارة ستواصل العمل على استكمال الإجراءات المتعلقة بباقي المشاريع، بالتوازي مع الإصلاحات الجارية في قطاع الكهرباء وتهيئة البيئة التنظيمية والمؤسساتية اللازمة لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة واستقطاب المزيد من الاستثمارات.
يأتي هذا التقدم في إطار الجهود المستمرة لإعادة تحريك الاستثمارات في قطاع إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وتسريع انتقال المشاريع المرخّصة من الإطار القانوني والتعاقدي إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، بما يساهم في زيادة القدرات الإنتاجية، وتنويع مزيج الطاقة، والحدّ من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية المستوردة.
تكتسب هذه المشاريع أهمية خاصة في ظل الحاجة إلى استقطاب استثمارات القطاع الخاص في قطاع الكهرباء، وتعزيز دور الطاقة المتجددة كأحد المكونات الأساسية لإصلاح القطاع وتحسين أمن الطاقة في لبنان.
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