عون لكالاس: لبنان يتطلع إلى شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي... والتفاوض بديل عن الحرب

استقبل رئيس الجمهورية جوزاف عون مسؤولة الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية كايا كالاس Kaja Kallas.

وأكد عون أن ”لبنان يتطلع الى التوقيع على شراكة استراتيجية مع الاتحاد“، موضحا أنه ”ثمة وجود ترابط بين استقرار لبنان واستقرار أوروبا والاقليم“.

ولفت الى أن ”الجيش اللبناني يقوم بواجبه كاملا في المناطق التي انتشر فيها جنوب الليطاني تنفيذا لــ"اتفاق الاطار" فيما لا تزال إسرائيل تمتنع عن تنفيذ مندرجاته“.

وشدد عون على أن ”التفاوض هو بديل عن الحرب والاتفاق هو الوسيلة الوحيدة لانهاء حالة العداء بين لبنان وإسرائيل“، مؤكدا أن ”لبنان ملتزم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية“.

في سياق متصل، أشار الى أن ”إقرار قانون الفجوة المالية ما يتيح توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي“.

بدورها، أكدت كالاس أن "الاتحاد الأوروبي مستعد لتقديم المساعدات اللازمة للبنان لاسيما للجيش وقوى الامن الداخلي والجهات التي تعنى بالنواحي الاجتماعية والإنسانية“.