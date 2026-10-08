بري دعا الى جلسة مشتركة للجان في الأربعاء المقبل على جدول أعمالها 8 مشاريع واقتراحات قوانين

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الشؤون الخارجية والمغتربين، الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية، التربية والتعليم العالي والثقافة، البيئة وتكنولوجيا المعلومات، جلسة مشتركة في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 14/10/2026 وذلك لدرس جدول الأعمال التالي:



1- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13083 تاريخ 29/2/2024 يرمي إلى الإجازة للحكومة زيادة مساهمة الدولة اللبنانية في رأسمال المؤسسة الإسلامية لتأمين الإستثمار وإئتمان الصادرات عن طريق الإكتتاب في الزيادة العامة الثالثة.



2- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 14154 تاريخ 31/10/2024 يرمي إلى طلب الموافقة على إبرام إتفاقية التعديل الموحّدة بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الإسلامي للتنمية للمشروعات القائمة المعنية بالتحول عن (الليبور)



3- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3139 تاريخ 26 أيار 2026 يرمي إلى الإجازة للحكومة اللبنانية إبرام إتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية ساحل العاج حول خدمات النقل الجوي .



4- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3323 تاريخ 30 حزيران 2026 يرمي إلى إلغاء ثلاثة قروض مخصصة لتمويل ثلاثة مشاريع ( مشروع تشييد الطريق الساحلي الجنوبي، مشروع تغذية بيروت الكبرى بمياه الشرب- سد بسري ومشروع بناء كلية الصحة في الفنار ضمن مشروع تطوير الجامعة اللبنانية).



5- إقتراح قانون الحق في الغذاء وإنشاء المجلس الوطني للنظم الغذائية.



6- إقتراح قانون تعديل بعض مواد القانون رقم 2018/80 ( إدارة النفايات الصلبة).



7- إقتراح قانون يرمي إلى إنشاء الهيئة اللبنانية للرقمنة.



8- إقتراح قانون يرمي إلى إحتساب ساعات المتعاقدين والمستعان بهم في القطاع التربوي في ظل الظروف الحالية القاهرة بحسب الساعات المنصوص عليها في العقود عن العام الدراسي 2025/2026

