أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
20
o
الجنوب
25
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
25
o
متن
25
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
العين بالعين
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
27
o
البقاع
20
o
الجنوب
25
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
25
o
متن
25
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
هاني عاد من مدريد: تعاون لدعم الزراعة في الجنوب وتوسيع أسواق التصدير
أخبار لبنان
2026-10-08 | 07:09
مشاهدات عالية
شارك
شارك
5
min
هاني عاد من مدريد: تعاون لدعم الزراعة في الجنوب وتوسيع أسواق التصدير
عاد وزير الزراعة نزار هاني إلى بيروت، مختتما زيارة عمل إلى العاصمة الإسبانية مدريد، أجرى خلالها سلسلة لقاءات رسمية ومهنية تناولت دعم إعادة تأهيل القطاع الزراعي في جنوب لبنان وتفعيل التعاون الزراعي مع إسبانيا وتعزيز التبادل التجاري مع مصر، وتوسيع حضور المنتجات اللبنانية في الأسواق الدولية، بالتزامن مع زيارته معرض "Fruit Attraction 2026".
وشارك في الاجتماعات سفير لبنان لدى مملكة إسبانيا هاني شميطلّي والمدير العام للزراعة المهندس لويس لحود ومستشار الوزير فادي غانم وقنصل لبنان في إسبانيا كارلا حسون.
وفي أبرز محطات الزيارة، التقى هاني وزير الزراعة والصيد البحري والأغذية الإسباني لويس بلاناس، وبحث معه في متابعة تنفيذ اتفاقية التعاون الزراعي المشتركة بين لبنان وإسبانيا، الموقّعة في شباط 2026، وآليات تحويلها إلى برامج عملية ومشاريع ميدانية تستجيب لأولويات القطاع الزراعي اللبناني.
ووضع هاني إعادة تأهيل الزراعة في جنوب لبنان في مقدّم المحادثات، طالبًا الدعم والمساعدة الإسبانية لتأهيل المزارع والبنى التحتية الزراعية المتضرّرة، بما يسهم في استعادة النشاط الإنتاجي ودعم المزارعين في مواصلة العمل في أراضيهم.
كما تناول اللقاء الاستفادة من الخبرة الإسبانية في أنظمة الري الحديثة وإدارة المياه الزراعية، ونقل التكنولوجيا والخبرات إلى لبنان، وتطوير التعاون في إدارة الطوارئ الزراعية وأنظمة التعويض والتأمين الزراعي.
وبحث الجانبان تطوير برامج تتبّع المحاصيل والمنتجات الزراعية وتعزيز أنظمة الرقابة والجودة من المزرعة إلى الأسواق، بما يدعم جودة الإنتاج اللبناني وقدرته على تلبية متطلبات الأسواق الخارجية.
واتُّفق على إيفاد فريق فني إسباني إلى لبنان للمتابعة الميدانية والاجتماع مع الفرق المختصة في وزارة الزراعة، وتحديد المشاريع التي يمكن المباشرة بتنفيذها ضمن إطار التعاون بين البلدين، في خطوة تدفع نحو ترجمة الاتفاقية إلى إجراءات تنفيذية.
وفي لقاء مع المدير التنفيذي للمجلس الدولي للزيتون خايمي ليو (Jaime Lillo)، أعلن هاني ترشيح لبنان لرئاسة المجلس، تأكيدًا على التزامه بتعزيز حضور لبنان الدولي ودوره في تطوير قطاع الزيتون وزيت الزيتون، والبناء على تولّي لبنان منصب نائب رئيس المجلس لعام 2026.
ويُعنى المجلس الدولي للزيتون، وهو منظمة حكومية دولية مقرّها مدريد، بتطوير القطاع ووضع معايير الجودة ودعم التعاون والبحث والترويج لزيت الزيتون وزيتون المائدة عالميًا. ويتيح تعزيز حضور لبنان فيه توسيع التعاون الفني وتبادل الخبرات بما يخدم المزارعين والمنتجين اللبنانيين.
وفي إطار مواكبته للمشاركة اللبنانية في معرض "Fruit Attraction 2026"، زار هاني الجناح اللبناني في القاعة 14، الجناح 14G12. والتقى ممثلي الشركات والمؤسسات المشاركة، واطّلع على المنتجات المعروضة والفرص التجارية التي تعمل على تطويرها مع المستوردين والموزعين الدوليين.
وأكد هاني أهمية عودة لبنان إلى المشاركة الفاعلة في المعارض الزراعية الدولية، لما توفّره من فرص لفتح أسواق جديدة وتعزيز حضور البلاد على خارطة التجارة الزراعية العالمية.
وقال: "نحن لا نشارك فقط لعرض المنتج اللبناني، بل للقاء المستوردين والموزعين مباشرة، وبناء شراكات حقيقية، وتحويل هذه المشاركات إلى عقود تصدير وفرص مستدامة للمزارعين والمنتجين".
وأضاف: "ثقتنا كبيرة بجودة منتجاتنا وبقدرة المزارع والمصدّر اللبناني على المنافسة، وهدفنا أن نجعل من كل مشاركة دولية بابًا جديدًا للمنتج اللبناني نحو أسواق العالم".
وضمّ الجناح اللبناني عشر شركات وجمعيات ومؤسسات عاملة في الإنتاج والتوضيب والتصدير والخدمات الزراعية، هي: Ahmad Ossama Khodr and Partners – The Fresh Products، وAvocado Lebanon Association (ALA)، وCedra Grapes Global SARL، وThe Fruit Company، وFadel Trading Company S.A.R.L، وPlant Lab، وBamo Zgheib Import Export SARL، وSaifan Company for Packing, Refrigeration and Storage، وLiban Village S.A.L.، وNatagri S.A.L.
وجاءت المشاركة بمبادرة من اتحاد الغرف اللبنانية، بالتعاون مع مؤسسة رينيه معوض، ضمن مشروع «صدّر» المموّل من مملكة هولندا، وبحضور نائب رئيس اتحاد الغرف محمد صالح.
وعلى هامش المعرض، التقى هاني وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري علاء فاروق، وبحث معه العلاقات الزراعية بين لبنان ومصر وسبل تعزيز التبادل التجاري وتسهيل حركة المنتجات بين البلدين.
وركّز اللقاء على استمرار التنسيق المباشر بين الوزارتين لمعالجة المسائل الفنية واللوجستية التي قد تواجه حركة التبادل الزراعي، بما يسهم في تسهيل انسياب المنتجات وفتح فرص إضافية أمام الصادرات اللبنانية.
وأكد هاني أهمية السوق المصرية بالنسبة إلى لبنان، مشدّدًا على أن تعزيز التجارة الزراعية العربية والتكامل بين الأسواق يشكّلان ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي ودعم المزارعين والمنتجين في المنطقة.
وتُبرز نتائج الزيارة دور وزارة الزراعة في ربط التعاون الدولي بحاجات القطاع الزراعي اللبناني، من إعادة تأهيل الإنتاج في الجنوب وتطوير إدارة المياه والجودة، إلى مواكبة المصدّرين وفتح الأسواق وتعزيز موقع لبنان في المؤسسات الزراعية الدولية.
أخبار لبنان
مدريد:
تعاون
الزراعة
الجنوب
وتوسيع
أسواق
التصدير
التالي
مجلس المفتين: المفتي دريان هو الأمين على دار الفتوى والمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى و النيل من مقامه يضعف المؤسسات الدينية والوطنية
بري دعا الى جلسة مشتركة للجان في الأربعاء المقبل على جدول أعمالها 8 مشاريع واقتراحات قوانين
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-09-18
الزراعة أعلنت خارطة طريق لموسم التفاح 2026: فتح الأسواق وتعزيز التصدير وحماية الإنتاج
أخبار لبنان
2026-09-18
الزراعة أعلنت خارطة طريق لموسم التفاح 2026: فتح الأسواق وتعزيز التصدير وحماية الإنتاج
0
أخبار لبنان
2026-09-24
وزير الزراعة من البقاع: القطاع الزراعي أمام ثورة... وفتح أسواق الخليج يعزز فرص التصدير
أخبار لبنان
2026-09-24
وزير الزراعة من البقاع: القطاع الزراعي أمام ثورة... وفتح أسواق الخليج يعزز فرص التصدير
0
أخبار لبنان
2026-09-11
يوم زراعي للوزير هاني: تعزيز البحث العلمي ودعم صمود مزارعي الجنوب ومتابعة احتياجات كفركلا
أخبار لبنان
2026-09-11
يوم زراعي للوزير هاني: تعزيز البحث العلمي ودعم صمود مزارعي الجنوب ومتابعة احتياجات كفركلا
0
أخبار دولية
2026-09-08
بن فرحان: التعاون مع روسيا ضروري لدعم أسواق الطاقة العالمية
أخبار دولية
2026-09-08
بن فرحان: التعاون مع روسيا ضروري لدعم أسواق الطاقة العالمية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
12:13
تدابير سير في بربور والأوزاعي لغاية تاريخ 11 الجاري بسبب إقامة مهرجان وأشغال
أمن وقضاء
12:13
تدابير سير في بربور والأوزاعي لغاية تاريخ 11 الجاري بسبب إقامة مهرجان وأشغال
0
أخبار لبنان
10:30
الصدي اطلع من مجلس إدارة كهرباء لبنان على جهود إعادة تشغيل معملي الزوق والجية
أخبار لبنان
10:30
الصدي اطلع من مجلس إدارة كهرباء لبنان على جهود إعادة تشغيل معملي الزوق والجية
0
أخبار لبنان
10:19
"الريجي" تضبط مصنوعات تبغية مهربة ومزورة في بيروت والضاحية الجنوبية
أخبار لبنان
10:19
"الريجي" تضبط مصنوعات تبغية مهربة ومزورة في بيروت والضاحية الجنوبية
0
أخبار لبنان
09:44
الرئيس سلام بحث مع السيناتور لانكفورد في سبل تنفيذ الإطار الثلاثي: لوضع جدول زمني واضح لتنفيذ الالتزامات
أخبار لبنان
09:44
الرئيس سلام بحث مع السيناتور لانكفورد في سبل تنفيذ الإطار الثلاثي: لوضع جدول زمني واضح لتنفيذ الالتزامات
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-01-26
علامة بعد جلسة لجنة الشؤون الخارجية: مئة ألف لاجئ فرق بأرقام العائدين إلى سوريا
أخبار لبنان
2026-01-26
علامة بعد جلسة لجنة الشؤون الخارجية: مئة ألف لاجئ فرق بأرقام العائدين إلى سوريا
0
حال الطقس
2026-03-27
المنخفض الجويّ مستمر واستقرار السبت ومنخفض اخر الاحد
حال الطقس
2026-03-27
المنخفض الجويّ مستمر واستقرار السبت ومنخفض اخر الاحد
0
آخر الأخبار
2026-03-11
غارتان من مسيّرة إسرائيلية على بلدة علي النهري في البقاع
آخر الأخبار
2026-03-11
غارتان من مسيّرة إسرائيلية على بلدة علي النهري في البقاع
0
فنّ
05:07
أصالة تحسم تجربة ابنتها في الغناء: "أوّل وآخر مرّة"… وشام تردّ
فنّ
05:07
أصالة تحسم تجربة ابنتها في الغناء: "أوّل وآخر مرّة"… وشام تردّ
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:17
انطلاق أول معرض تفاعلي للابتكار في لبنان “Experia Expo”… هكذا يبدو المشهد
تقارير نشرة الاخبار
08:17
انطلاق أول معرض تفاعلي للابتكار في لبنان “Experia Expo”… هكذا يبدو المشهد
0
أخبار لبنان
08:07
مباحثات كايا كالاس في لبنان... ملفات سياسية وأمنية واجتماعية في الواجهة
أخبار لبنان
08:07
مباحثات كايا كالاس في لبنان... ملفات سياسية وأمنية واجتماعية في الواجهة
0
أخبار دولية
07:23
روبيو من أثينا: واشنطن تريد "أوروبا قوية"
أخبار دولية
07:23
روبيو من أثينا: واشنطن تريد "أوروبا قوية"
0
أخبار لبنان
07:10
سلام يعلن عن حلول للكهرباء وخطة للنقل العام وملاحقة المتهربين من الضرائب
أخبار لبنان
07:10
سلام يعلن عن حلول للكهرباء وخطة للنقل العام وملاحقة المتهربين من الضرائب
0
تقارير نشرة الاخبار
03:30
اجتماع اقتصادي استثنائي في السراي الحكومي لبحث الأزمة المعيشية الراهنة... إليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
03:30
اجتماع اقتصادي استثنائي في السراي الحكومي لبحث الأزمة المعيشية الراهنة... إليكم التفاصيل
0
أخبار دولية
02:50
بريطانيا تؤكد بقاء قنصليتها في القدس مفتوحة تحت اسم "البعثة البريطانية"
أخبار دولية
02:50
بريطانيا تؤكد بقاء قنصليتها في القدس مفتوحة تحت اسم "البعثة البريطانية"
0
تقارير نشرة الاخبار
14:05
بعد قرن… ماذا نقرأ عن لبنان "بين سطور الدستور"؟ معرض من ولادة النصّ إلى اختبار الدولة
تقارير نشرة الاخبار
14:05
بعد قرن… ماذا نقرأ عن لبنان "بين سطور الدستور"؟ معرض من ولادة النصّ إلى اختبار الدولة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
بعد ثلاث سنوات على السابع من أكتوبر.. إسرائيل أمام أسئلة الحرب وتداعياتها
تقارير نشرة الاخبار
14:02
بعد ثلاث سنوات على السابع من أكتوبر.. إسرائيل أمام أسئلة الحرب وتداعياتها
0
حال الطقس
13:53
طقس مستقر في الايام المقبلة قبل أن يتقلب من جديد الاحد...
حال الطقس
13:53
طقس مستقر في الايام المقبلة قبل أن يتقلب من جديد الاحد...
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
07:01
مصرف لبنان يعلن إنشاء "حساب استرداد الودائع" وتخصيص الأموال المستردة حصراً لتسديد الودائع
اقتصاد
07:01
مصرف لبنان يعلن إنشاء "حساب استرداد الودائع" وتخصيص الأموال المستردة حصراً لتسديد الودائع
2
أمن وقضاء
04:21
اشتباك مسلّح بين عناصر الجيش ومهربين في جرد بلدة عرسال وإحباط عملية التهريب عند الحدود اللبنانية السورية
أمن وقضاء
04:21
اشتباك مسلّح بين عناصر الجيش ومهربين في جرد بلدة عرسال وإحباط عملية التهريب عند الحدود اللبنانية السورية
3
حال الطقس
01:09
طقس مستقر مع ارتفاع محدود في دراجات الحرارة
حال الطقس
01:09
طقس مستقر مع ارتفاع محدود في دراجات الحرارة
4
حال الطقس
13:53
طقس مستقر في الايام المقبلة قبل أن يتقلب من جديد الاحد...
حال الطقس
13:53
طقس مستقر في الايام المقبلة قبل أن يتقلب من جديد الاحد...
5
اسرار
23:35
أسرار الصحف 8-10-2026
اسرار
23:35
أسرار الصحف 8-10-2026
6
فنّ
05:07
أصالة تحسم تجربة ابنتها في الغناء: "أوّل وآخر مرّة"… وشام تردّ
فنّ
05:07
أصالة تحسم تجربة ابنتها في الغناء: "أوّل وآخر مرّة"… وشام تردّ
7
أخبار دولية
13:45
الخارجية الأميركية تنفي وصول أموال إيرانية إلى حزب الله: الأموال غير موجودة
أخبار دولية
13:45
الخارجية الأميركية تنفي وصول أموال إيرانية إلى حزب الله: الأموال غير موجودة
8
آخر الأخبار
14:01
الهيئة العامة السعودية للطيران المدني: الاعتداء على مطار الملك خالد أسفر عن وفاة مقيم وإصابة 8 بينهم 5 مواطنين
آخر الأخبار
14:01
الهيئة العامة السعودية للطيران المدني: الاعتداء على مطار الملك خالد أسفر عن وفاة مقيم وإصابة 8 بينهم 5 مواطنين
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More