وزير خارجية تركيا: نقيم سبل مساعدة السعودية في إطار اتفاقية مكة

أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن تركيا تقيم سبل المساهمة في مساعدة السعودية على التصدي لهجمات جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران، وذلك في إطار اتفاقية مكة للدفاع المشترك الموقعة بين البلدين وباكستان.



ووصف فيدان الاتفاقية بأنها دفاعية وليس هجومية.



وقال، في خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المجري في أنقرة، إن المسؤولين يعملون على تحديد نوع المساهمات التي يمكن تقديمها، لا سيما في مجال الدفاعات الجوية.



وأضاف أن العمل على إحالة نص اتفاقية مكة إلى البرلمان التركي للتصديق عليها قد اكتمل.