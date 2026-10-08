الرئيس عون بحث مع السيناتور الأميركي لانكفورد في التطورات في الجنوب ومسار اتفاق الإطار: إسرائيل تواصل اعتداءاتها جنوباً والجيش يحتاج إلى دعم لاستكمال مهامه

استقبل رئيس الجمهورية جوزاف عون السيناتور عن ولاية أوكلاهوما الأميركية جيمس لانكفورد، بحضور السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى، وبحث معه آخر التطورات المتعلقة بالوضع في الجنوب واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية ومسار "اتفاق الإطار".



وأكد الرئيس عون في خلال اللقاء أن "إسرائيل تواصل أعمالها في القرى والبلدات الجنوبية التي لم تنسحب منها"، معتبراً أن ذلك يخالف مضمون "اتفاق الإطار" الموقع بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية.



وأشار إلى أن" لبنان يضغط في مختلف الاتجاهات لوقف تدمير المنازل والأعيان في البلدات والقرى المحتلة، واستكمال إعادة الأسرى".



وشدد على أن "أبناء الجنوب يتطلعون إلى بسط سلطة الدولة ونشر الجيش حتى الحدود المعترف بها"، مؤكداً أن" الجيش ينفذ المهام الموكلة إليه في الجنوب كما في سائر المناطق اللبنانية، ويحتاج إلى دعم عبر تأمين المعدات والآليات اللازمة لتعزيز قدرته على تنفيذ مهامه".