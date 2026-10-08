الرئيس سلام بحث مع السيناتور لانكفورد في سبل تنفيذ الإطار الثلاثي: لوضع جدول زمني واضح لتنفيذ الالتزامات

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام السيناتور الأميركي جيمس لانكفورد، في حضور السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى والوفد المرافق.



وتم في خلال اللقاء البحث في التطورات في لبنان والمنطقة، ولا سيما الأوضاع في الجنوب، وسبل المضيّ في تنفيذ الإطار الثلاثي، حيث شدّد الرئيس سلام على ضرورة وضع جدول زمني واضح لتنفيذ الالتزامات المتبادلة، وإرساء آلية للتحقق من التنفيذ، استناداً إلى مبدأَي التبادلية والمرحلية.



كما تناول البحث أهمية استمرار الدعم الأميركي للجيش اللبناني لتمكينه من أداء مهامه وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، إلى جانب دعم مسار العودة والتعافي وإعادة الإعمار في المناطق المتضررة من الحرب.