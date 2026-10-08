"الريجي" تضبط مصنوعات تبغية مهربة ومزورة في بيروت والضاحية الجنوبية

أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي"، "أن جهازها لمكافحة التهريب ضبط كميات من السجائر الالكترونية المهرّبة والمعسّل المهرّب والمزوّر والسجائر المهرّبة بالإضافة الى التنباك المهرب ، نتيجة عمليات دهم نفّذها في منطقة الملا البيروتية وفي الجاموس وعين السكة والاجنحة الخمسة في الضاحية الجنوبية لبيروت".



وإذ ذكّرت "الريجي" في بيان، بأن هذه المداهمات تندرج ضمن "جهودها المتواصلة لمكافحة المصنوعات التبغية المهرّبة والمزوّرة"، أشارت إلى "أن محاضر ضبط بالمخالفين سُطّرت وينظر فيها القضاء المختص".