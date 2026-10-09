جعجع: أزمة الكهرباء امتحان فعلي لقدرة الدولة والحكومة على الانتقال إلى مرحلة اتخاذ القرارات المطلوبة لمعالجتها

اعتبر رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أن أزمة الكهرباء لا تُختصر بانخفاض ساعات التغذية، ورفض التعامل معها كمشكلة تقنية عابرة تُرحَّل من جلسة حكومية إلى أخرى، واصفاً ما يحصل بأنه امتحان فعلي لقدرة الدولة على الانتقال من التشخيص إلى القرار.



وحذّر جعجع، خلال لقائه مصلحة "المهن القانونية" في معراب، من أن كل يوم تأخير يعني ساعات كهرباء أقل، وخطوة إضافية نحو العتمة الشاملة، وفاتورة مولدات أثقل على الأسر والمؤسسات والاقتصاد.



وكشف أن المعامل القائمة لا تؤمّن سوى نحو ثلث حاجة لبنان، نتيجة سنوات أُنفقت فيها مليارات الدولارات على الفيول بدل بناء قطاع مستدام، مشيراً إلى أن وزير الطاقة جو صدّي أطلق مساراً مختلفاً يقوم على تفعيل الهيئة الناظمة، وإعادة تنظيم التوزيع والجباية، وفتح الإنتاج أمام القطاع الخاص بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية.



وربط جذب المستثمرين بالاستدامة المالية لمؤسسة كهرباء لبنان، معتبراً أن التعرفة المتحركة ليست زيادة اعتباطية بل آلية تربط كلفة الكهرباء بكلفة إنتاجها.



وشدّد على أن كل ساعة تغذية إضافية تخفّض فاتورة المولدات بعشرات ملايين الدولارات شهرياً، وفق أرقام وزارة الطاقة.