هاني شكر للرئيس عون وسعادة دعم صادرات التفاح بمليون دولار عبر CMA CGM: تخفّض كلفة التصدير وتعزّز التنافسية

ثمّن وزير الزراعة نزار هاني تخصيص مجموعة CMA CGM دعماً بقيمة مليون دولار لتسهيل تصدير التفاح اللبناني، استجابةً لطلب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، موجّهاً الشكر إلى رئيس الجمهورية على متابعته المباشرة لتصريف الموسم وفتح الأسواق الخارجية أمام الإنتاج الوطني.



وكشف هاني أن المبادرة تتضمّن تخفيضات على كلفة شحن الحاويات المبرّدة إلى موانئ عربية، تحديداً شرق بورسعيد في مصر، وجدة في السعودية، وطرابلس ومصراتة وبنغازي في ليبيا، بما يخفّف الأعباء اللوجستية عن المصدّرين ويعزّز تنافسية التفاح اللبناني.



وأدرج الخطوة ضمن خارطة الطريق التي وضعتها الوزارة لتسويق موسم 2026، والهادفة إلى تصدير ما لا يقل عن 100 ألف طن، عبر توسيع الأسواق، وتفعيل الديبلوماسية الزراعية والاقتصادية، وتطوير منظومة التصدير والنقل والتسويق.



ورأى أن دعم المزارع لا يتوقف عند حدود الإنتاج، بل يمتد حتى وصول المحصول إلى الأسواق بأفضل الشروط وأقل كلفة، معتبراً أن المبادرة تحمي تعب المزارعين.



ووصف مبادرة رودولف سعادة ومجموعته بالنموذج الفاعل للتكامل بين الدولة والقطاع الخاص، مؤكداً أن كل سوق جديدة وكل كلفة مخفّضة تشكّلان خطوة نحو إنصاف المزارع اللبناني وترسيخ الزراعة ركيزةً للأمن الغذائي.



