أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

اتحاد نقابات العمال تلقى رسالة من الامينة العامة للشغل الفرنسية تؤكد استمرار وقوف الكونفدرالية إلى جانب عمال لبنان ونقاباتهم

أخبار لبنان
2026-10-09 | 04:45
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
اتحاد نقابات العمال تلقى رسالة من الامينة العامة للشغل الفرنسية تؤكد استمرار وقوف الكونفدرالية إلى جانب عمال لبنان ونقاباتهم
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
اتحاد نقابات العمال تلقى رسالة من الامينة العامة للشغل الفرنسية تؤكد استمرار وقوف الكونفدرالية إلى جانب عمال لبنان ونقاباتهم

أعلن الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان (FENASOL)، في بيان، أن الامانة العامة تلّقت رسالة رسمية من الأمينة العامة للكونفدرالية العامة للشغل الفرنسية (CGT) صوفي بينيه موجّهة إلى رئيس الاتحاد النقابي كاسترو عبدالله والأمين العام حسين عليق، رداً على رسالة التضامن والدعم النقابي التي وجّهها الاتحاد إليها على خلفية الملاحقات القضائية التي تعرّضت لها، والتي انتهت بسحب الشكوى المقدّمة بحقّها.

 

وأعربت بينيه في رسالتها عن "بالغ شكرها وتقديرها لموقف الاتحاد الوطني"، مؤكدةً أنّ "التضامن النقابي الدولي يشكّل قوة أساسية في مواجهة الاعتداءات على الحريات النقابية، وأنّ أي استهداف للنقابيين وحقوقهم يستوجب تحرّك الحركة النقابية بأكملها دفاعاً عن الحريات والحقوق العمالية".

 

كما ثمّنت تهنئة الاتحاد الوطني لمناسبة الذكرى الـ130 لتأسيس الكونفدرالية العامة للشغل الفرنسية، مشدّدةً على "تاريخها النضالي الممتد منذ العام 1895 في الدفاع عن العدالة الاجتماعية والكرامة والمساواة وحقوق العاملات والعمال".

 

وفي موقف تضامني بارز مع لبنان، أكدت بينيه أنّ "الكونفدرالية العامة للشغل الفرنسية ستبقى ملتزمة الوقوف إلى جانب الاتحاد الوطني ونقابات العمال في لبنان، ولا سيّما في ظلّ الأزمات والحروب التي يواجهها البلد، دعماً لنضالات العمال من أجل حقوقهم والسلام والعدالة الاجتماعية والحريات النقابية".

 

من جهته، أعرب الاتحاد الوطني عن "تقديره لهذا الموقف التضامني"، مؤكداً "أهمية تعزيز العلاقات الأخوية والتعاون النقابي بين الاتحاد الوطني والكونفدرالية العامة للشغل الفرنسية، وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات التي يتعرّض لها العمال والحركة النقابية في لبنان والعالم".

أخبار لبنان

نقابات

العمال

رسالة

الامينة

العامة

للشغل

الفرنسية

استمرار

الكونفدرالية

لبنان

ونقاباتهم

LBCI التالي
الرئيس عون يبحث مع أرنو في التطورات المحلية والإقليمية وأوضاع الجنوب
"الصناعة" دعت المعاصر إلى التخلّص من جفت وزيبار معاصر الزيتون بطريقة سليمة تحت طائلة الإقفال
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-09-11

الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان ونقابة العاملين في قطاع الخليوي رفضا لقرار منع "تشريج الأيام والدولارات" للبطاقات: حصار اقتصادي جديد

LBCI
أخبار لبنان
2026-08-28

نقابة عمال المخابز: رغيف الخبز خط أحمر ونطالب بتطبيق قانون العمل وتسجيل جميع العمال في الضمان

LBCI
أخبار لبنان
2026-09-17

نقابة عمال المخابز طالبت بالتراجع عن قرار رفع سعر ربطة الخبز: يستهدف ذوي الدخل المحدود

LBCI
أخبار لبنان
2026-09-25

انتخابات نقابة موظفي وعمال مرفأ بيروت تنتهي بفوز لائحة "العائلة المرفئية"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:19

الخارجية تدين بشدة الاعتداءات على مطاري الملك خالد وأبها الدوليين

LBCI
أخبار لبنان
07:17

العلامة الخطيب: مشكلة لبنان أنه يعيش بـ"نصف دستور" والتحدي بتحويل النص إلى مؤسسات ودولة

LBCI
أخبار لبنان
07:15

سلامة ونظيره السوري يبحثان التعاون الثقافي بين البلدين

LBCI
أخبار لبنان
07:14

قائد الجيش زار قبرص وبحث مع وزير الدفاع القبرصي سبل تعزيز التعاون بين جيشَي البلدَين

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2026-10-06

الهند تعلن إصابة 12 من طاقم ناقلة تعرضت للاستهداف أثناء عبور هرمز

LBCI
أخبار لبنان
2026-01-09

قاسم وعرقجي يبحثان التطورات الإقليمية ويؤكدان التعاون مع الدولة لمواجهة العدوان وتعزيز العلاقات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-10-07

بعد قرن… ماذا نقرأ عن لبنان "بين سطور الدستور"؟ معرض من ولادة النصّ إلى اختبار الدولة

LBCI
خبر عاجل
2026-09-16

سلام: أعيد التذكير أمام مجلسكم الكريم بأن وجهتنا واضحة: إصلاح مالي واقتصادي لا يكتمل من دون مواكبتكم التشريعية واستكمال بسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها والعمل على تأمين الانسحاب الإسرائيلي الكامل وإعادة الإعمار

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:15

سلامة ونظيره السوري يبحثان التعاون الثقافي بين البلدين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:07

كالاس تروي للـLBCI تفاصيل المهمة الأوروبية في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

نتنياهو في محاولات رفع حظوظ النجاح الانتخابيّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

مطار الملك خالد الدوليّ في الرياض استهداف جديد

LBCI
عالم الطبخ
13:50

تجربة إيطالية فاخرة: كانيلوني البطاطا بحشوة البورشيني على طريقة الشيف فادي زغيب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

سرطان الثدي... حرب لا تعرف العمر !

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

لبنان واقتصاد المستقبل... التكنولوجيا بوابة الفرص

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

قروض للطاقة الشمسية بفوائد متدنية...فما هي شروطها وفوائدها؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

الحكومة تصارح اللبنانيين: الأزمة بالأرقام والحلول على الطاولة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
12:55

مذكرة بانتهاء الدوام الصيفي والبدء بالتوقيت الشتوي ابتداء من ليل ٢٤ - ۲۰۲٦/١٠/٢٥

LBCI
حال الطقس
01:51

طقس مستقر حتى ظهر الأحد... ثم تقلبات وأمطار رعدية محلية

LBCI
اسرار
23:42

أسرار الصحف 9-10-2026

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

قروض للطاقة الشمسية بفوائد متدنية...فما هي شروطها وفوائدها؟

LBCI
آخر الأخبار
13:04

مصادر مقربة من حزب الله للـLBCI: الإعلان عن مشروع المساعدات المالية التي ارسلت من ايران الى حزب الله وتفاصيله سيتم خلال مؤتمر صحافي يعقده رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله الشيخ علي دعموش خلال أيام قريبة

LBCI
اقتصاد
02:11

انخفاض في اسعار المحروقات...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

مطار الملك خالد الدوليّ في الرياض استهداف جديد

LBCI
خبر عاجل
03:42

الهيئة العامة للطيران المدني: مقتل 3 سعوديين في هجومين على مطار الملك خالد الدولي في الرياض

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More