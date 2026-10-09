اتحاد نقابات العمال تلقى رسالة من الامينة العامة للشغل الفرنسية تؤكد استمرار وقوف الكونفدرالية إلى جانب عمال لبنان ونقاباتهم

أعلن الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان (FENASOL)، في بيان، أن الامانة العامة تلّقت رسالة رسمية من الأمينة العامة للكونفدرالية العامة للشغل الفرنسية (CGT) صوفي بينيه موجّهة إلى رئيس الاتحاد النقابي كاسترو عبدالله والأمين العام حسين عليق، رداً على رسالة التضامن والدعم النقابي التي وجّهها الاتحاد إليها على خلفية الملاحقات القضائية التي تعرّضت لها، والتي انتهت بسحب الشكوى المقدّمة بحقّها.

وأعربت بينيه في رسالتها عن "بالغ شكرها وتقديرها لموقف الاتحاد الوطني"، مؤكدةً أنّ "التضامن النقابي الدولي يشكّل قوة أساسية في مواجهة الاعتداءات على الحريات النقابية، وأنّ أي استهداف للنقابيين وحقوقهم يستوجب تحرّك الحركة النقابية بأكملها دفاعاً عن الحريات والحقوق العمالية".

كما ثمّنت تهنئة الاتحاد الوطني لمناسبة الذكرى الـ130 لتأسيس الكونفدرالية العامة للشغل الفرنسية، مشدّدةً على "تاريخها النضالي الممتد منذ العام 1895 في الدفاع عن العدالة الاجتماعية والكرامة والمساواة وحقوق العاملات والعمال".

وفي موقف تضامني بارز مع لبنان، أكدت بينيه أنّ "الكونفدرالية العامة للشغل الفرنسية ستبقى ملتزمة الوقوف إلى جانب الاتحاد الوطني ونقابات العمال في لبنان، ولا سيّما في ظلّ الأزمات والحروب التي يواجهها البلد، دعماً لنضالات العمال من أجل حقوقهم والسلام والعدالة الاجتماعية والحريات النقابية".

من جهته، أعرب الاتحاد الوطني عن "تقديره لهذا الموقف التضامني"، مؤكداً "أهمية تعزيز العلاقات الأخوية والتعاون النقابي بين الاتحاد الوطني والكونفدرالية العامة للشغل الفرنسية، وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات التي يتعرّض لها العمال والحركة النقابية في لبنان والعالم".