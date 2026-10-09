"الصناعة" دعت المعاصر إلى التخلّص من جفت وزيبار معاصر الزيتون بطريقة سليمة تحت طائلة الإقفال

أصدر وزير الصناعة جو عيسى الخوري القرار رقم ٨٠/١، دعا فيه معاصر الزيتون المرخّصة وفقاً للأصول إلى:



١- تجميع الزيبار في خزانات ذات سعة تتناسب مع الكمية الناتجة خلال أسبوع عمل كحد أدنى وعدم رميه في الطبيعة أو الأنهر أو المجاري المائية أو الآبار الإرتوازية والتخلص أو إعادة إستعمال الزيبار بطريقة سليمة بيئياً.



٢- تجميع الجفت في غرفة مستقلة داخل المؤسسة وتأمين تهوئة كافية منعاً لإنتشار الروائح وتسليمه للجهات المختصة والمرخص لها قانوناً بإعادة إستعماله أو تدويره أو تصنيعه. وذلك تحت طائلة الإقفال في حال عدم الإلتزام.



المادة الثانية: يُبلغ هذا القرار من يلزم".