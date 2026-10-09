العلامة الخطيب: مشكلة لبنان أنه يعيش بـ"نصف دستور" والتحدي بتحويل النص إلى مؤسسات ودولة

رأى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب أنّ لبنان يعيش في جانب أساسي من حياته السياسية مشكلة **"نصف دستور"**، ليس لغياب النص بل للانتقائية في تطبيقه، إذ ترسّخت بعض أحكامه فيما بقيت أخرى رهينة التوافق السياسي.



وحصر الخطيب، في خطبة الجمعة من مقر المجلس على طريق المطار، الخيار أمام لبنان بين الاستمرار في إدارة أزماته بالترقيع، أو الانتقال من إدارة الأزمة إلى بناء الدولة، محذّراً من أنّه "حتى لو انتهت الحرب غداً، وحتى لو انسحبت القوات الإسرائيلية، وحتى لو نجحت المفاوضات المباشرة التي لم نؤيدها، فإنّ لبنان لن يستعيد عافيته تلقائياً".



وأسف لبقاء إلغاء الطائفية السياسية واللامركزية الإدارية الموسّعة خارج التنفيذ منذ إقرار إصلاحات الطائف، محذّراً من أنّ الدولة تتحوّل "من دولة قوانين إلى دولة تسويات" حين يصبح التوافق بديلاً من المؤسسات ووسيلة لتعطيل الإصلاح والمحاسبة.



ووجّه نقده "إلى السياسات لا إلى الأشخاص"، معتبراً أنّ الحكومة تواجه ظروفاً استثنائية لكنّها ليست معفاة من مسؤولية خياراتها، وسأل عن مصير الودائع وتوزيع الخسائر وإعادة الإعمار وحماية الفئات الأضعف.



ودافع عن الاحتجاج السلمي بوصفه حقاً سياسياً ومؤشراً على خلل في العلاقة بين المواطن والدولة، محذّراً من أنّ الأخطر منه فقدان الأمل.



وخلص إلى أنّ التحدي اليوم "أن نحوّل النص إلى مؤسسات، والمؤسسات إلى دولة، والدولة إلى حماية حقيقية للمواطن".