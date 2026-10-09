الخارجية تدين بشدة الاعتداءات على مطاري الملك خالد وأبها الدوليين

دانت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان" بأشد العبارات الاعتداءات التي استهدفت مطاري الملك خالد الدولي في الرياض وأبها الدولي".واكدت أن" استهداف المنشآت المدنية والحيوية وتعريض حياة المدنيين للخطر يشكلان انتهاكاً سافراً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتهديداً خطيراً لأمن المنطقة واستقرارها".وجددت" تضامن لبنان الكامل مع المملكة العربية السعودية، ووقوفه الثابت إلى جانبها في صون سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها، وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها، ورفضه القاطع لأي اعتداء يستهدفها".