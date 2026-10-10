رسامني يدين الاعتداءات على مطارات السعودية ويؤكد تضامن لبنان مع المملكة

عقد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني اجتماعاً مع رئيس مجلس إدارة المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني الكابتن محمد عزيز ورئيس مجلس إدارة المدير العام لشركة طيران الشرق الأوسط الخطوط الجوية اللبنانية محمد الحوت، في حضور أعضاء لجنة تقييم المخاطر في شركة طيران الشرق الأوسط والهيئة العامة للطيران المدني، على ضوء الاعتداءات المدانة التي استهدفت مطارات مدنية في المملكة العربية السعودية.



وافتتح رسامني الاجتماع مديناً الاعتداءات الغاشمة على مطارات المملكة العربية السعودية، مؤكداً تضامن لبنان الكامل مع المملكة الشقيقة، قيادةً وشعبًا، ووقوفه إلى جانبها في حماية أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها، متقدماً بخالص التعازي إلى عائلات الضحايا وأسرة الطيران السعودي.



ثم تباحث الحاضرون في تقييم أثر الاعتداءات المذكورة على العمليات الجوية، وتقرّر، في ضوء تقييم المخاطر ومتابعة الاجراءات المتخذة من قبل سلطات الطيران المدني السعودي في إدارة أجوائها، وبنتيجة الاجتماع، استمرار تسيير رحلات طيران الشرق الأوسط إلى المملكة العربية السعودية مع متابعة تقييم المخاطر بشكل يومي ومستمر واتخاذ التدابير المناسبة في حينه.