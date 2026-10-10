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مصدر قضائي لفرانس برس: السلطات اللبنانية توقف رجلين يشتبه بانتمائهما لحزب الله وتضبط في حوزتهما مواد متفجرة

أخبار لبنان
2026-10-10 | 10:42
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مصدر قضائي لفرانس برس: السلطات اللبنانية توقف رجلين يشتبه بانتمائهما لحزب الله وتضبط في حوزتهما مواد متفجرة
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مصدر قضائي لفرانس برس: السلطات اللبنانية توقف رجلين يشتبه بانتمائهما لحزب الله وتضبط في حوزتهما مواد متفجرة

أوقفت قوى الأمن شخصين يشتبه بانتمائهما لحزب الله أثناء نقلهما 500 كيلوغرام من المواد المتفجرة على طريق يربط شرق البلاد ببيروت، وفق ما أفاد مصدر قضائي لبناني وكالة فرانس برس.

وأوضح المصدر الذي فضّل عدم الكشف عن هويته أن حاجزا أمنيا تابعا لقوى الأمن الداخلي في منطقة ضهر البيدر حيث الطريق الدولية المؤدية إلى سوريا المجاورة، أوقف الرجلين بعد ظهر الخميس داخل سيارة متجهة إلى بيروت.

وبعد تفتيشها، ضبطت قوى الامن داخلها "250 كيلوغراما من المتفجرات من نوع TNT (تي أن تي)، و250 كيلوغراما من نوع C4 (سي فور) الشديد الانفجار"، بحسب المصدر نفسه.

وقال المصدر إن التحقيقات الأولية التي باشرتها القوى الأمنية بيّنت أن أحد الموقوفين هو "ابن أحد المسؤولين في  حزب الله، أما الآخر فينتمي إلى الحزب أيضا".

ولم تتضح بعد "وجهة هذه المتفجرات" وفق المصدر، لكن المعلومات المتوافرة لدى المحققين "ترجح أن تكون المضبوطات تابعة لحزب الله".

وفيما لم تؤكد السلطات اللبنانية هذه المعلومات، أعلن وزير العدل عادل نصار في منشور على منصة "إكس" السبت أن "التحقيق المتعلق بالمتفجرات المضبوطة، وكل ما يتفرع عنه، سيستكمل حتى النهاية".

وأكّد في الوقت نفسه أن "نزع السلاح غير الشرعي، ومكافحة الإرهاب، وملاحقة جميع الخارجين عن القانون، مسار لا رجعة فيه، وسيتسارع".


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