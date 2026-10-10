الحجار زار معرض EXPERIA EXPO واطلع على أبرز تقنيات العمل الأمني

زار وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار معرض EXPERIA EXPO، الذي يشكّل مساحة تفاعلية تجمع الابتكار والتكنولوجيا، وتتيح التعرف إلى أحدث المشاريع والحلول الرقمية التي تطورها الشركات والمؤسسات المشاركة فيه.



وتوقّف الحجار عند عدد من الأجنحة، وكذلك جناح قوى الأمن الداخلي، حيث اطلع على أبرز التقنيات والتجهيزات المعتمدة في العمل الأمني.



كما استمع إلى عرض مفصل حول المبادرات التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لتعزيز التواصل مع المواطنين ونشر الوعي المجتمعي من الجرائم الإلكترونية والابتزاز الرقمي ومخاطر المخدرات.



وكانت للوزير الحجار مداخلة عن الخطط الموضوعة من قبل وزارة الداخلية والبلديات لتعزيز السلامة المرورية، وما تقوم به الوزارة والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لتوعية المواطنين على ضرورة التزام قواعد السلامة.