مخزومي دان الاعتداء على السعودية: على الحكومة تصنيف جماعة الحوثي تنظيماً إرهابياً

كتب النائب فؤاد مخزومي على "اكس": "ندعو الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتصنيف جماعة الحوثي تنظيماً إرهابياً، أسوةً بعدد من الدول التي اتخذت هذه الخطوة، في ظل استمرار اعتداءاتها الخطيرة على المملكة العربية السعودية، واستهداف مطاراتها ومنشآتها المدنية، وإزهاق أرواح الأبرياء وتهديد أمن المنطقة واستقرارها. إنّ ما ترتكبه هذه الميليشيا من اعتداءات متكرّرة لم يعد يحتمل الاكتفاء ببيانات الإدانة والاستنكار، بل يستوجب موقفاً عربياً حازماً وإجراءات رادعة تضع حدّاً لهذه الانتهاكات، وتضمن محاسبة المسؤولين عنها. وإذ ندين بأشدّ العبارات هذه الاعتداءات، نتقدّم بخالص التعازي إلى قيادة المملكة العربية السعودية وشعبها وعائلات الضحايا، ونتمنّى الشفاء العاجل للمصابين، مؤكّدين تضامننا المطلق مع المملكة وحقّها المشروع في حماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها. إنّ أمن المملكة العربية السعودية ركيزة أساسية للأمن القومي العربي، وأيّ اعتداء عليه هو تهديد لاستقرار المنطقة بأسرها. وقد آن الأوان للانتقال من الإدانة إلى المساءلة، ومن التضامن بالكلام إلى المواقف والإجراءات الفعلية".