تيمور جنبلاط يلتقي وفوداً شعبية وبلدية في المختارة ويبحث معها في قضايا إنمائية وخدماتية

التقى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط، في قصر المختارة، ضمن لقاءاته الأسبوعية اليوم السبت، وبحضور عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور، وأمين السر العام في "التقدمي" ظافر ناصر، عدداً من الوفود الشعبية والبلدية، ضمّت مشايخ وفاعليات بلدية واجتماعية، وبحث معها في قضايا خدماتية وإنمائية تهمّ بلداتها ومناطقها.

ومن أبرز الوفود التي التقاها جنبلاط، وفد كبير من بلدة كفرفاقود، ضمّ مشايخ وفاعليات وأبناء البلدة، قدّم الشكر له على جهوده في تنفيذ عدد من المشاريع الإنمائية، شملت إنارة البلدة بالطاقة الشمسية، ومدّ شبكة لمياه الشرب، وتعبيد الطرقات، وتأمين قنوات لتصريف المياه.

كما التقى جنبلاط وفداً من لجنة وقف مار يوسف في بلدة جون الشوفية، قدّم الشكر له على مساعدته للرعية.

واستقبل أيضاً وفوداً من بلدات كفرحيم، ومعاصر الشوف، وخلوات الكفير، وشارون، وعين زحلتا، وعين وزين، والماري، والفرديس، والمشرفة، وعين قنيا في حاصبيا، وقرنايل، والمنية في عكار، إلى جانب وفد من عائلة آل الأحمدية في شارون، ووفد من لجنة القوى الشعبية في نهر البارد.

وخلال اللقاءات، تسلّم جنبلاط كتاب "الكتاب المفقود" من مؤلّفه الدكتور خالد غطاس.

وتلقّى جنبلاط سلسلة من المراجعات والمطالب من المواطنين، تناولت قضايا وشؤوناً حياتية وخدماتية مختلفة.