فضل الله: قضيتنا اليوم هي تحرير الجنوب

أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله، أنَّ "هدف برنامج الإيواء الذي أطلقه الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، هو للتخفيف قدر الامكان من أزمة النزوح.

وقال: "قضيتنا اليوم هي تحرير الجنوب، وطرد الاحتلال منه، وعودة أهلنا إلى قراهم وإعادة إعمار هذه القرى، وأن نعيش في الجنوب بأمن واستقرار، ونحن نفعل اليوم كل شيء على كل الصعد والمستويات من أجل هذه القضية”.

وأضاف: "لا يوجد لدينا خيار سياسي معقول، ولم يقدم لنا هذا الخيار من أجل تحرير الجنوب، وبالتالي فإن الحل يكون بالمقاومة المستندة إلى حقنا وثبات شعبنا وإلى متغيرات تحصل في محيطنا، ونحن نقول إن توازن القوى لم يعد كما كان قبل العام 2000، فالظروف والأوضاع من حولنا اختلفت، وعليه، فإن المقاومة وبالاستناد إلى معادلة إقليمية ترسخها اليوم الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ستؤدي بالتأكيد إلى تحرير الأرض، سنعود وبالتأكيد إلى قرانا وبلداتنا، وهذا نراه أمام أعيننا".