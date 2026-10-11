رئيس التيار "الوطني الحر": معالجة ملف السلاح لا يمكن أن تتم إلا من خلال التفاهم بين اللبنانيين

أكد رئيس التيار "الوطني الحر" النائب جبران باسيل، أنّ العلاقة مع "حزب الله" تقوم على تقييم المصلحة اللبنانية.

وندد، في مقابلة عبر إذاعة "مونتي كارلو الدولية"، بإدخال لبنان في حروب الآخرين، مشدّدًا على ضرورة حصر السلاح ووضع القرار في يد الدولة اللبنانية.

واعتبر أن معالجة ملف سلاح "حزب الله" لا يمكن أن تتم إلا من خلال التفاهم بين اللبنانيين، بعيدًا من خيار الحرب الأهلية أو التعويل على الخارج لنزع السلاح بالقوة.

وفي ما يتعلق بالتفاوض مع إسرائيل، أكد باسيل أن التيار الوطني الحر لا يتخذ موقفًا رافضًا للتفاوض أو الوصول إلى الحلول.

وقال: "نحن نجاهر بالقول إننا في نهاية الأمر نريد سلامًا مع إسرائيل، ولكن للسلام شروطه".

وأوضح أن الاعتراض لا يتعلق بمبدأ التفاوض أو السلام، بل بمضمون أي اتفاق لا يؤمّن للبنان حقوقه.

ودعا باسيل إلى ضرورة تجنب الاحتكاك بين الجيش اللبنانيّ وحزب الله، وفي الوقت نفسه عدم السماح لإسرائيل بالاستمرار في التصرف بحرية على الأراضي اللبنانية.