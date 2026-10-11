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هيكل خلال رعايته السباق الثاني للجيش: علاقتُنا مع المدنيين قديمة جدًّا ومتجذرة ومنهم نستمد قوتنا

أخبار لبنان
2026-10-11 | 07:07
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هيكل خلال رعايته السباق الثاني للجيش: علاقتُنا مع المدنيين قديمة جدًّا ومتجذرة ومنهم نستمد قوتنا
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هيكل خلال رعايته السباق الثاني للجيش: علاقتُنا مع المدنيين قديمة جدًّا ومتجذرة ومنهم نستمد قوتنا

أفادت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، بأن القائد العماد رودولف هيكل رعى صباح اليوم في بيروت، السباق الثاني للجيش لمسافة ١٠ كلم و5 كلم، بمشاركة نحو ٣٥٠٠ عدّاء، وحضوره مع عقيلته ووزيرة الشباب والرياضة نورا بيرقداريان ومحافظ بيروت القاضي مروان عبود ورئيس الاتحاد اللبناني لألعاب القوى رولان سعادة ورئيسة جمعية ماراثون بيروت مي الخليل وعدد من الشخصيات.



وقال هيكل: "علاقتُنا مع المدنيين قديمة جدًّا ومتجذرة ولم تكن ضعيفة في أي وقت، ونستمد قوتنا منهم، والجيش موجود قرب كل منزل في مختلف المناطق وعند الحدود. مهمات الجيش مستمرة في مختلف المراحل على الحدود وفي الداخل لمكافحة الإرهاب والاتجار بالأسلحة والمخدرات ومنع التهريب، وأدعو المواطنين إلى مساعدة الجيش والانتباه، لأنهم مصدر الأمان للجيش، وعليهم إبلاغ الأجهزة الأمنية عن أي أمر مشبوه. نحن على درجة عالية من الوعي الأمني لنصل بلبنان إلى بر الأمان".



شارَكت في السباق عناصر من الجيش والأجهزة الأمنية و"اليونيفيل"، وعدّاؤون من مختلف الأندية والجمعيات الرياضية ضمن الاتحاد اللبناني لألعاب القوى، وتلامذة من الجامعات والمدارس، بإشراف المركز العالي للرياضة العسكرية.



وفي نهاية السباق، قدّم قائد الجيش الجوائز إلى الفائزين، وهنّأ جميع المشاركين.

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