أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
24
o
الجنوب
26
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
25
o
متن
25
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
قصتي
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
27
o
البقاع
24
o
الجنوب
26
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
25
o
متن
25
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
سلام يجدد تضامن لبنان مع السعودية: استهداف جماعة الحوثي مطاراتها زعزعةً لأمن المنطقة بأسرها واستقرارها
أخبار لبنان
2026-10-11 | 07:48
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
سلام يجدد تضامن لبنان مع السعودية: استهداف جماعة الحوثي مطاراتها زعزعةً لأمن المنطقة بأسرها واستقرارها
كتب رئيس الحكومة نواف سلام عبر منصة "اكس": "ان التهديدات المتجددة اليوم من قبل جماعة الحوثي باستهداف المطارات والأجواء السعودية، بعد اعتدائها على مطار الملك خالد الدولي في الرياض، الذي أدانه لبنان بالأمس بأشدّ العبارات، تكشف عن إصرارها على مواصلة تهديد أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة، الأمر الذي يشكّل زعزعةً لأمن المنطقة بأسرها واستقرارها.
فكلّ التضامن مع شعب المملكة العربية السعودية الشقيق وقيادتها، وأحرّ التعازي لعائلات الضحايا الأبرياء الذين سقطوا، والتي أشاركها حزنها وألمها. كما أتمنى للمصابين الشفاء العاجل.
وأجدد تضامن لبنان الكامل مع المملكة العربية السعودية، ووقوفه إلى جانبها في كل ما تراه مناسباً من إجراءات للدفاع عن نفسها وحماية شعبها وأمنها وسيادتها".
أخبار لبنان
تضامن
لبنان
السعودية:
استهداف
جماعة
الحوثي
مطاراتها
زعزعةً
المنطقة
بأسرها
واستقرارها
التالي
البعريني: المرحلة بالغة الخطورة والدقة وتغليب مصلحة لبنان واللبنانيين أولوية
هيكل خلال رعايته السباق الثاني للجيش: علاقتُنا مع المدنيين قديمة جدًّا ومتجذرة ومنهم نستمد قوتنا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-09-16
سلام دان استهداف مكة المكرمة بمسيرة حوثية: هذه التصرفات تسهم في زعزعة أمن المنطقة
أخبار لبنان
2026-09-16
سلام دان استهداف مكة المكرمة بمسيرة حوثية: هذه التصرفات تسهم في زعزعة أمن المنطقة
0
آخر الأخبار
2026-07-14
الخارجية القطرية: استهداف المنطقة الجنوبية بالسعودية انتهاك لسيادة المملكة وسلامة أراضيها وتهديد لأمن المنطقة ودولة قطر تجدد دعمها الكامل للسعودية ولكل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها وسيادتها
آخر الأخبار
2026-07-14
الخارجية القطرية: استهداف المنطقة الجنوبية بالسعودية انتهاك لسيادة المملكة وسلامة أراضيها وتهديد لأمن المنطقة ودولة قطر تجدد دعمها الكامل للسعودية ولكل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها وسيادتها
0
أخبار لبنان
2026-07-14
مخزومي: الاعتداء على السعودية يمسّ أمن الخليج العربي واستقرار المنطقة بأسرها
أخبار لبنان
2026-07-14
مخزومي: الاعتداء على السعودية يمسّ أمن الخليج العربي واستقرار المنطقة بأسرها
0
أخبار لبنان
2026-10-10
رسامني يدين الاعتداءات على مطارات السعودية ويؤكد تضامن لبنان مع المملكة
أخبار لبنان
2026-10-10
رسامني يدين الاعتداءات على مطارات السعودية ويؤكد تضامن لبنان مع المملكة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
08:56
تمارين تدريبية في حقل تدريب مزرعة حنوش - حامات
أمن وقضاء
08:56
تمارين تدريبية في حقل تدريب مزرعة حنوش - حامات
0
أخبار لبنان
08:37
أبو فاعور خلال تكربم في المنصورة: الأفق السياسي مقفل والمطلوب مقاربة تفاوضية تحفظ الوفاق الداخلي
أخبار لبنان
08:37
أبو فاعور خلال تكربم في المنصورة: الأفق السياسي مقفل والمطلوب مقاربة تفاوضية تحفظ الوفاق الداخلي
0
أخبار لبنان
08:02
البعريني: المرحلة بالغة الخطورة والدقة وتغليب مصلحة لبنان واللبنانيين أولوية
أخبار لبنان
08:02
البعريني: المرحلة بالغة الخطورة والدقة وتغليب مصلحة لبنان واللبنانيين أولوية
0
أخبار لبنان
07:07
هيكل خلال رعايته السباق الثاني للجيش: علاقتُنا مع المدنيين قديمة جدًّا ومتجذرة ومنهم نستمد قوتنا
أخبار لبنان
07:07
هيكل خلال رعايته السباق الثاني للجيش: علاقتُنا مع المدنيين قديمة جدًّا ومتجذرة ومنهم نستمد قوتنا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2026-09-30
معاريف عن مصدر: نتنياهو يوافق على تعليق رحلات فلاي دبي إلى إسرائيل حتى استكمال التحقيقات في حدث اليوم
خبر عاجل
2026-09-30
معاريف عن مصدر: نتنياهو يوافق على تعليق رحلات فلاي دبي إلى إسرائيل حتى استكمال التحقيقات في حدث اليوم
0
خبر عاجل
2026-08-29
معاريف عن مصادر: الجيش الإسرائيليّ يدرس نقل جزء من قواته المنتشرة حاليًا في لبنان وغزة إلى الضفة الغربية
خبر عاجل
2026-08-29
معاريف عن مصادر: الجيش الإسرائيليّ يدرس نقل جزء من قواته المنتشرة حاليًا في لبنان وغزة إلى الضفة الغربية
0
أخبار دولية
2026-05-11
منظمة الصحة العالمية: تأكيد 7 حالات إصابة بفيروس هانتا على متن سفينة سياحية
أخبار دولية
2026-05-11
منظمة الصحة العالمية: تأكيد 7 حالات إصابة بفيروس هانتا على متن سفينة سياحية
0
آخر الأخبار
2026-01-20
الأونروا: يجب السماح بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة فالحاجة إليها ملحة الآن
آخر الأخبار
2026-01-20
الأونروا: يجب السماح بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة فالحاجة إليها ملحة الآن
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
06:02
قتلى جراء عاصفة في جنوب الولايات المتحدة
أخبار دولية
06:02
قتلى جراء عاصفة في جنوب الولايات المتحدة
0
أخبار لبنان
04:15
فضل الله: قضيتنا اليوم هي تحرير الجنوب
أخبار لبنان
04:15
فضل الله: قضيتنا اليوم هي تحرير الجنوب
0
أخبار دولية
00:18
قتلى وجرحى في هجوم على مطار الرياض
أخبار دولية
00:18
قتلى وجرحى في هجوم على مطار الرياض
0
حال الطقس
14:29
حال الطقس
حال الطقس
14:29
حال الطقس
0
تقارير نشرة الاخبار
14:25
جيوش الروبوتات... مستقبل الحروب في قبضة الذكاء الاصطناعي
تقارير نشرة الاخبار
14:25
جيوش الروبوتات... مستقبل الحروب في قبضة الذكاء الاصطناعي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:13
مطار الرياض في الواجهة... أنباء عن انفجار وإجلاء المسافرين وتداعيات على حركة الطيران
تقارير نشرة الاخبار
14:13
مطار الرياض في الواجهة... أنباء عن انفجار وإجلاء المسافرين وتداعيات على حركة الطيران
0
تقارير نشرة الاخبار
14:10
من قراءة الشباب إلى مذكّرات مروان حمادة... الكتاب مساحة للفكر والذاكرة
تقارير نشرة الاخبار
14:10
من قراءة الشباب إلى مذكّرات مروان حمادة... الكتاب مساحة للفكر والذاكرة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:06
من Berytech… ابتكارات تكنولوجية لتسهيل الوصول إلى العدالة في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
14:06
من Berytech… ابتكارات تكنولوجية لتسهيل الوصول إلى العدالة في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
التدفئة في الجبال عبء متزايد... المازوت والحطب والبدائل إلى ارتفاع
تقارير نشرة الاخبار
13:58
التدفئة في الجبال عبء متزايد... المازوت والحطب والبدائل إلى ارتفاع
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار دولية
11:59
مصدر طبي لفرانس برس: استدعاء أطباء إلى مستشفيات في أنحاء الرياض للتعامل مع "حالة طوارئ خطيرة"
أخبار دولية
11:59
مصدر طبي لفرانس برس: استدعاء أطباء إلى مستشفيات في أنحاء الرياض للتعامل مع "حالة طوارئ خطيرة"
2
أخبار لبنان
02:15
البابا أعلن العمل على توفير منح دراسية للمؤمنين في لبنان وسوريا والعراق
أخبار لبنان
02:15
البابا أعلن العمل على توفير منح دراسية للمؤمنين في لبنان وسوريا والعراق
3
أخبار لبنان
10:42
مصدر قضائي لفرانس برس: السلطات اللبنانية توقف رجلين يشتبه بانتمائهما لحزب الله وتضبط في حوزتهما مواد متفجرة
أخبار لبنان
10:42
مصدر قضائي لفرانس برس: السلطات اللبنانية توقف رجلين يشتبه بانتمائهما لحزب الله وتضبط في حوزتهما مواد متفجرة
4
صحف اليوم
04:00
شركات تأمين مرتبطة بانفجار المرفأ… أرباح غير مشروعة وتدقيق ذو طابع جنائيّ (أخبار اليوم)
صحف اليوم
04:00
شركات تأمين مرتبطة بانفجار المرفأ… أرباح غير مشروعة وتدقيق ذو طابع جنائيّ (أخبار اليوم)
5
حال الطقس
14:29
حال الطقس
حال الطقس
14:29
حال الطقس
6
أخبار دولية
00:18
قتلى وجرحى في هجوم على مطار الرياض
أخبار دولية
00:18
قتلى وجرحى في هجوم على مطار الرياض
7
أخبار دولية
10:47
مصدر دبلوماسي مطّلع لفرانس برس: الحوثيون استهدفوا مطار الرياض بصاروخ
أخبار دولية
10:47
مصدر دبلوماسي مطّلع لفرانس برس: الحوثيون استهدفوا مطار الرياض بصاروخ
8
أخبار دولية
09:51
ثلاثة شهود لفرانس برس: عمليات إخلاء في مطار الرياض
أخبار دولية
09:51
ثلاثة شهود لفرانس برس: عمليات إخلاء في مطار الرياض
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More