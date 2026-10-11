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سلام يجدد تضامن لبنان مع السعودية: استهداف جماعة الحوثي مطاراتها زعزعةً لأمن المنطقة بأسرها واستقرارها

أخبار لبنان
2026-10-11 | 07:48
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سلام يجدد تضامن لبنان مع السعودية: استهداف جماعة الحوثي مطاراتها زعزعةً لأمن المنطقة بأسرها واستقرارها
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سلام يجدد تضامن لبنان مع السعودية: استهداف جماعة الحوثي مطاراتها زعزعةً لأمن المنطقة بأسرها واستقرارها

كتب رئيس الحكومة نواف سلام عبر منصة "اكس": "ان التهديدات المتجددة اليوم من قبل جماعة الحوثي باستهداف المطارات والأجواء السعودية، بعد اعتدائها على مطار الملك خالد الدولي في الرياض، الذي أدانه لبنان بالأمس بأشدّ العبارات، تكشف عن إصرارها على مواصلة تهديد أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة، الأمر الذي يشكّل زعزعةً لأمن المنطقة بأسرها واستقرارها.



فكلّ التضامن مع شعب المملكة العربية السعودية الشقيق وقيادتها، وأحرّ التعازي لعائلات الضحايا الأبرياء الذين سقطوا، والتي أشاركها حزنها وألمها. كما أتمنى للمصابين الشفاء العاجل.



وأجدد تضامن لبنان الكامل مع المملكة العربية السعودية، ووقوفه إلى جانبها في كل ما تراه مناسباً من إجراءات للدفاع عن نفسها وحماية شعبها وأمنها وسيادتها".

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