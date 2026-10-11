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أبو فاعور خلال تكربم في المنصورة: الأفق السياسي مقفل والمطلوب مقاربة تفاوضية تحفظ الوفاق الداخلي
أخبار لبنان
2026-10-11 | 08:37
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أبو فاعور خلال تكربم في المنصورة: الأفق السياسي مقفل والمطلوب مقاربة تفاوضية تحفظ الوفاق الداخلي
رعى النائب وائل أبو فاعور احتفال تكريم الكاتب قاسم عبد الرحيم الهواري في بلدته المنصورة، وكانت كلمة لأبو فاعور، استنكر في بدايتها "استمرار استهداف المملكة العربية السعودية، ولا سيما مطار الملك خالد في الرياض، إلى جانب الاعتداءات المتكررة التي تطال أمن المملكة واستقرارها". وأكد إن "إسرائيل أسقطت اتفاق الإطار، بل مزّقته إرباً إرباً، بصرف النظر عن المساعي الصادقة لدى رجال الدولة في لبنان، فخامة رئيس الجمهورية، ودولة رئيس مجلس الوزراء، ودولة رئيس مجلس النواب. لقد مزّقت إسرائيل الاتفاق وأسقطته".
وقال: "ربما يشكّل ذلك فرصة لنا كلبنانيين لإعادة إنتاج مقاربة تفاوضية مختلفة، تقوم أولاً على الوفاق الداخلي اللبناني، وعلى استراتيجية تفاوضية واضحة، ترتكز إلى قائمتين أساسيتين: أولا مسألة مرجعية الدولة في كل قرار. فالدولة هي المرجعية في كل ما يتصل بالحرب والسلم والسلاح والتفاوض. الدولة هي المسؤولة، وهي التي يجب أن تفاوض، وهي التي يجب أن تقرّر، وهي التي يجب أن تحتكر كل أسباب القوة. القائمة الثانية: التمسّك بالحق اللبناني، ونحن نرى العربدة الإسرائيلية في الجنوب، ونرى ما تقوم به إسرائيل هناك، ولا يستطيع أي لبناني أن يقول إنه غير معنيّ بما يجري. نحن جميعاً معنيون بما يحدث في الجنوب، وما يجري فيه يمكن ان يجري في أي منطقة أخرى من لبنان".
أضاف: "الجنوب يعني كل اللبنانيين، ويضمّ كل المكوّنات اللبنانية، وما يجري فيه يهدّد أمن لبنان واستقراره ومستقبله. لذلك، يجب أن يعلي لبنان صوته عالياً في كل المحافل الدولية، وأمام جميع الشركاء والأصدقاء. ولا تستطيع إسرائيل أن تقول إنها قادرة على فرض ما تريد إلى ما شاء الله. لا بدّ من أن يأتي يوم يتحرّر فيه الجنوب، ويتحرّر فيه لبنان من هذه العربدة الإسرائيلية".
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