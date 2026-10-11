"على سهل النغم"... أمسية موسيقية في تربل بدعوة من هبة القواس تتويجًا لافتتاح مركز جديد للكونسرفتوار

دعت رئيسة المعهد الوطني العالي للموسيقى المؤلفة الموسيقية الدكتورة هبة القواص الى أمسية موسيقية تحت عنوان "على سهل النغم"، وذلك بالتعاون مع اتحاد بلديات شرق زحلة، في بلدة تربل.



وتأتي الأمسية تتويجا لافتتاح مركز جديد للكونسفتوار في مبنى اتحاد بلديات شرق زحلة وذلك في اطار نشر الثقافة الموسيقية في مختلف المناطق اللبنانية.