تيمور جنبلاط دان الاعتداء الحوثي على السعودية: نؤكد حقها في مواجهة هذا العدوان

ندين بشدة الاعتداء الحوثي على المملكة العربية السعودية واستهداف المدنيين. التضامن معها موقف واضح لا يحتمل الالتباس، ونؤكد حقها في مواجهة هذا العدوان، وهي التي وقفت إلى جانب لبنان في محطات صعبة، ومدّت يد العون لكل الشعوب العربية. تعازينا لأهالي الضحايا، والرجاء بالشفاء العاجل للجرحى، والمطلوب أن تستأنف المساعي الدبلوماسية لكي يعود الأمن والاستقرار وتتوقف دوامة العنف. — Teymour Joumblatt (@TeymourJoumblat) October 11, 2026

كتب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط عبر حسابه على "إكس": "ندين بشدة الاعتداء الحوثي على المملكة العربية السعودية واستهداف المدنيين. التضامن معها موقف واضح لا يحتمل الالتباس، ونؤكد حقها في مواجهة هذا العدوان، وهي التي وقفت إلى جانب لبنان في محطات صعبة، ومدّت يد العون لكل الشعوب العربية".وقال: "تعازينا لأهالي الضحايا، والرجاء بالشفاء العاجل للجرحى، والمطلوب أن تستأنف المساعي الدبلوماسية لكي يعود الأمن والاستقرار وتتوقف دوامة العنف".