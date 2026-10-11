برّي: لا مفرّ أمامنا إلا استعمال سلاح الوحدة الوطنية لحلّ المشكلات والأزمات التي تحاصرنا

أكّد رئيس مجلس النواب نبيه بري، في حديث لصحيفة "النهار" أن علاقته برئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام "جيدة"، وأن "التواصل مستمر مع الرئيسين"، مشدّداً على أنه "لا مفرّ أمامنا إلا استعمال سلاح الوحدة الوطنية لحلّ كل المشكلات والأزمات التي تحاصرنا".



استقطاب مستثمرين لمعالجة أزمة الكهرباء



وتناول بري ملف الكهرباء، معتبراً أنه ضرورة "مثل الماء والهواء في لبنان"، وأشار إلى أنه ناقش مع رئيس الحكومة هذا الملف "الذي لا مهرب من معالجته".



ودعا إلى استقطاب مستثمرين من مختلف أنحاء العالم لإطلاق عجلة القطاع وفق صيغة "BOT"، أي البناء والتشغيل ونقل الملكية، لافتاً إلى أن سلام يبدي "كل تجاوب واهتمام" بهذا الملف.

