مخزومي وجه سؤالًا إلى الحكومة بشأن شحنة المتفجرات المضبوطة في ضهر البيدر: لا مساومة على أمن لبنان وسيادة الدولة

نظراً إلى خطورة المعلومات المتداولة بشأن شحنة المتفجرات المضبوطة في ضهر البيدر، وانطلاقاً من مسؤوليتنا النيابية في حماية الأمن الوطني وفرض سلطة الدولة، توجّهتُ بسؤال رسمي إلى الحكومة، كما وعدت، للمطالبة بكشف ملابسات القضية كاملةً، وتحديد المسؤوليات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورّطه، أياً تكن الجهة التي ينتمي إليها. فلا مساومة على أمن لبنان وسيادة الدولة.
— Fouad Makhzoumi (@fmakhzoumi) October 12, 2026
نظراً إلى خطورة المعلومات المتداولة بشأن شحنة المتفجرات المضبوطة في ضهر البيدر، وانطلاقاً من مسؤوليتنا النيابية في حماية الأمن الوطني وفرض سلطة الدولة، توجّهتُ بسؤال رسمي إلى الحكومة، كما وعدت، للمطالبة بكشف ملابسات القضية كاملةً، وتحديد المسؤوليات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورّطه، أياً تكن الجهة التي ينتمي إليها. فلا مساومة على أمن لبنان وسيادة الدولة.