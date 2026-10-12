سلام ترأس الاجتماع الوزاري الأسبوعي

شدّد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام على أنّه "لا تساهل ولا تغاضٍ، بل الحقيقة والمحاسبة"، في ملف الشاحنة التي أوقفتها القوى الأمنية قبل أيام في ضهر البيدر وهي متجهة من البقاع إلى بيروت الكبرى، محمّلة بمئات الكيلوغرامات من المواد المتفجرة بينها مادة الـ"سي-4" الشديدة الانفجار.



ونقل وزير الإعلام بول مرقص عن سلام، بعد الاجتماع الوزاري الأسبوعي في السراي الحكومي، تحيته إلى القوى الأمنية التي ضبطت الشحنة وأحالت سائقيها إلى الجهات المختصة للتحقيق.



وأقرّ رئيس الحكومة بأنه يتفهّم "القلق الذي ينتاب اللبنانيين" من انتشار الخبر، لا سيما أنّ مادة الـ"سي-4" استُخدمت في عدد من عمليات الاغتيال السياسي السيئة الذكر في تاريخ لبنان الحديث.



وتعهّد سلام عدم التهاون في متابعة التحقيق والتوسع فيه "للوصول إلى تحديد هوية كل المتورطين في هذه العملية الإجرامية، ومن وراءهم، والكشف عن مخططاتهم وأهدافهم، وتحويلهم جميعاً إلى القضاء لينالوا العقاب الذي يستحقون".



وحذّر من أنّ الحكومة "لن تتهاون مع كل من تسوِّل له نفسه العبث بأمن البلاد وسلامتها واستقرارها"، مؤكداً أنّها "ستتعامل بالحزم المطلوب مع أي سلاح خارج إطار الشرعية، حيازةً ونقلاً واستخداماً".



وأشار مرقص إلى أنّ الاجتماع بحث أوضاعاً عدة، لا سيما الوضع الدقيق في المنطقة.